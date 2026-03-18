La Justicia reveló los nombres de los desaparecidos en la última dictadura cuyos restos fueron hallados en el centro clandestino La Perla
A seis días de conmemorarse los 50 años del inicio de la última dictadura militar en la Argentina, la Justicia dio a conocer este miércoles los nombres de 11 de las 12 personas desaparecidas cuyos cuerpos fueron encontrados en el terreno donde funcionó el centro clandestino de detención conocido como La Perla, en Córdoba. Una de las familias pidió reserva y por eso la identidad no fue divulgada.
Los restos fueron hallados por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) en la zona de la “Loma del Torito”, dentro del terreno ubicado en la localidad de Malagueño. La Perla fue uno de los centros clandestinos de detención más grandes del interior del país.
El anuncio de las identidades lo llevó adelante el juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja, quien había dado la orden de realizar las nuevas excavaciones en la zona por pedido de familias querellantes en el marco de una causa por “enterramientos clandestinos”.
Los restos encontrados en ese predio cordobés pertenecen Carlos Dambra Villares, José Nicolás Brizuela, Raúl Oscar Ceballos Cantón, Mari Alberto Nívoli, Alejandro Jorge Monjeau López, Ramiro Sergio Bustillo Rubio, Adriana o Cecilia Carranza Gamberale, Oscar Omar Reyes, Eduardo Jorge Valverde Suárez, Sergio Julio Tissera Pizzi, Elza Mónica Okelly Pardo.
El caso de las hermanas Carranza es emblemático. El juez explicó que fue un diente el que permitió cotejar los datos pero no pudieron determinar a cuál de las hermanas corresponde, por lo que dieron ambos nombres.
En la conferencia que se realizó este miércoles estuvieron presentes familiares de las personas desaparecidas. Según precisó el juez, sólo una familia pidió reservar la información.
Las excavaciones en el predio donde funcionó La Perla se retomaron entre septiembre y noviembre del año pasado en la zona donde actualmente funciona la Reserva Natural Militar La Calera.
El Equipo de Antropología Forense precisó que durante los trabajos se hallaron restos óseos humanos desarticulados y evidencia de esas antiguas fosas.
El trabajo se hizo con la colaboración del Departamento de Geología de la Universidad Nacional de Río Cuarto y del Servicio de Antropología Forense del Poder Judicial de Córdoba e implicó la excavación de cuatro hectáreas.
Además del hallazgo de los restos de 12 desaparecidos, ahora resta realizar el trabajo sobre otras dos hectáreas. En este 2026 está planificado retomar las tareas de prospección y excavación de la zona.
El juez Vaca Narvaja fue quien dio, uno a uno, los nombres de las personas cuyos restos fueron encontrados donde funcionó La Perla. “La idea era terminar de una buena vez con la incertidumbre, la persona desparecida aparece”, destacó justo antes de repetir los nombres y apellidos de las personas halladas.
Para Vaca Narvaja, el dato más saliente del hallazgo es que ahora “las familias van a poder hacer su duelo”.
“Con esta publicidad damos a conocer a la sociedad este hallazgo y hacemos hincapié en el hallazgo. La significancia más grande de esto es que las personas van a poder hacer un duelo con la certeza de que su familiar fue asesinado por la dictadura”, sostuvo el magistrado.
Vaca Narvaja también remarcó que lo que quiso hacer la dictadura al remover los cuerpos desde La Perla hacia otra parte del predio fue “garantizar la impunidad”. “En aquella época, hablamos de 1979, ni siquiera estaba en la cabeza de estas personas que un pequeño resto de hueso pudiera dar después margen a la identificación de la persona”, destacó el juez con elogios al Equipo Argentino de Antropología Forense.
Uno por uno
Ramiro Sergio Bustillo: nació en San Rafael, Mendoza, estaba casado, era obrero, estudiante de ingeniería y dibujo técnico en la Universidad Nacional de Córdoba y tenía dos hijos cuando fue secuestrado en la vía pública el 18 de octubre de 1977, a los 27 años.
José Nicolás Brizuela: nació en Dean Funes, Córdoba. Se había recibido de abogado pero trabajaba como obrero cuando lo secuestraron el 25 e octubre de 1977 en su casa del barrio América. Tenía 50 años.
Alejandro Jorge Monjeau: nació en Mar del Plata y estudiaba arquitectura en la Universidad de La Plata. Lo secuestraron el 14 de marzo de 1977 en la calle, en el barrio Alberdi de Córdoba. Tenía 21 años y hay testigos que aseguran haberlo visto en el centro clandestino de detención La Perla.
Carlos Alberto Dambra: nació en Alta Gracia, Córdoba. Era soltero y profesor de educación física cuando fue secuestrado la tarde del 20 de noviembre de 1976 en la terminal de ómnibus de Córdoba. Tenía 23 años y hay testigos que lo vieron en La Perla y también en el centro clandestino Campo de la Ribera.
Raúl Oscar Ceballos Cantón: era cordobés, tenía 23 años y lo secuestraron el 26 de agosto de 1976 en su casa del barrio Altamira en la capital provincial.
Mario Alberto Nívoli: era de Ucacha, Córdoba. Era ingeniero químico, estaba casado y tenía dos hijos cuando fue secuestrado el 14 de febrero de 1977. Tenía 28 años y también estuvo secuestrado en La Perla.
Adriana y Cecilia Carranza: eran mellizas y fueron secuestradas el 5 de mayo de 1976 en una pensión del barrio General Paz, en Córdoba. Tenían 18 años y las dos estudiaban Ciencias de la Comunicación y Educación. El EAAF no pudo determinar a cuál de las dos pertenecen los restos hallados en el predio de La Perla.
Elsa Mónica O’Kelly Pardo: nació en Alto Alberdi, Córdoba, tenía 18 años y estudiaba arquitectura cuando fue secuestrada la madrugada del 21 de abril de 1976 en su casa de la capital provincial.
Oscar Omar Reyes: nació en Banfield, trabajaba como obrero metalúrgico, estaba casado y tenía 5 cinco hijos. Lo secuestraron el 18 de octubre de 1977 en la vía pública en Córdoba. Tenía 45 años.
Eduardo Jorge Valverde Suárez: era de Mendoza, estaba casado, tenía dos hijos y 36 años cuando lo secuestraron el día que se produjo el golpe, el 24 de marzo de 1976.
Sergio Julio Tissera: nació en La Para, en el departamento cordobés de Río Primero. Tenía 32 años, estaba casado era trabajador aeronáutico y tenía dos hijos cuando lo secuestraron el 21 de abril de 1976.