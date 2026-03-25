La Justicia rechazó un nuevo pedido de “Chiqui” Tapia para salir del país
El juez en lo penal económico Diego Amarante rechazó otro pedido del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, para salir del país por un período de 60 días. La solicitud fue presentada cuando restan 78 días para el inicio del Mundial que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México. Sin embargo, el magistrado consideró que no estaban dadas las condiciones para autorizar el viaje.
En la resolución, el juez argumentó que “la imprecisión de los motivos alegados, sumada a la falta de actualidad de la documentación y los antecedentes de conducta reseñados, impiden realizar el examen de proporcionalidad necesario para flexibilizar la medida vigente”.
Además, aclaró que si bien en otros casos se concedieron permisos de mayor extensión, esas decisiones responden a un análisis particular de cada expediente. “Dicha facultad se encuentra supeditada a una valoración integral y casuística de cada supuesto particular, extremo que en el presente caso no se verifica con la solidez necesaria”, sostuvo.
La medida se da en el marco de la causa que investiga a la AFA por una presunta retención indebida de impuestos y aportes previsionales por $19.300 millones, en la que Tapia negó responsabilidades y aseguró haber actuado dentro de la legalidad.
La investigación también alcanza a otros dirigentes de la entidad y busca determinar si existieron irregularidades en la retención y pago de tributos vinculados al fútbol argentino. En ese contexto, el titular de la AFA se presentó a declarar y rechazó de forma “categórica” haber participado en una maniobra ilícita, al tiempo que sostuvo que las obligaciones fueron regularizadas y que la institución cumplió con sus compromisos fiscales.