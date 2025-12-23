La Justicia rechazó el pedido de Marcelo Moretti y no podrá recuperar la presidencia de San Lorenzo
La Justicia desestimó el planteo presentado por Marcelo Moretti para anular la acefalía institucional en San Lorenzo, al considerar que el expresidente del club no logró fundamentar ni acreditar los argumentos necesarios para cuestionar la decisión adoptada por la Comisión Directiva.
Moretti había solicitado que se declare inválida la reunión de Comisión Directiva en la que se resolvió la acefalía, luego de la renuncia de más de la mitad de sus integrantes, situación que derivó en su apartamiento del cargo. Sin embargo, el Juzgado N° 51 rechazó la medida cautelar, ratificando el proceso institucional en curso.
De este modo, Sergio Costantino continuará como presidente interino de la entidad azulgrana hasta la realización de las elecciones previstas para el 30 de mayo de 2026, tal como fue definido en la última asamblea.
En la resolución judicial se señala que “el pretensor no ha expresado, ni acreditado de forma liminar, cuáles serían las razones que lo conducen a cuestionar los actos asociativos que menciona”, y que tampoco explicó por qué dichos actos resultarían irregulares. Además, el fallo remarca que no se acreditó el peligro en la demora, requisito indispensable para la procedencia de una cautelar.
“Frente a la orfandad argumental que presenta el escrito, se resuelve rechazar la medida cautelar peticionada”, concluye el documento judicial que dejó firme la situación institucional del club.
La crisis se había desatado el martes pasado por la noche, cuando más de la mitad de la Comisión Directiva presentó su renuncia, lo que activó el mecanismo estatutario de acefalía. A partir de allí, se convocó a una asamblea extraordinaria, que finalmente se llevó a cabo este lunes en el Nuevo Gasómetro.
En ese encuentro, con la presencia de 79 asambleístas, Sergio Costantino fue elegido como presidente interino, tras imponerse en la votación al expresidente Matías Lammens. Costantino obtuvo 35 votos, Lammens 31, hubo 11 abstenciones y el candidato César Francis recibió dos apoyos.
Tras asumir, Costantino brindó una conferencia de prensa en la que delineó los ejes de su gestión transitoria. En ese marco, sostuvo: “Es tiempo de mirar hacia adelante, de hacer más grande a nuestro club y terminar con los egos”.
Sobre la situación económica, remarcó que el objetivo inmediato será ordenar las cuentas y enfrentar las inhibiciones, al tiempo que adelantó que se trabajará en regularizar las deudas con el plantel y destrabar las cuentas bancarias. En relación al plano institucional, fue contundente: “Hoy tenemos una comisión directiva legítima. San Lorenzo no puede esperar más chicanas políticas”, y confirmó que se distribuirán los cargos en Comisión Directiva en las próximas horas.