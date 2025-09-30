La Justicia ratificó la venta de misoprostol en farmacias bajo receta archivada
El Juzgado Federal en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 11 rechazó una demanda que buscaba restringir el acceso al misoprostol, consolidando así su venta en farmacias bajo receta archivada. La sentencia, firmada el 19 de septiembre por el juez Martín Kormick, desestimó los planteos de las organizaciones Portal de Belén y PRODECI, que desde 2018 intentaban frenar la autorización otorgada por la ANMAT para la comercialización del medicamento.
En la misma resolución, el magistrado también rechazó el pedido de anulación del “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo”, elaborado tras el histórico fallo “F., A. L.” de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Las entidades demandantes sostenían que la venta de misoprostol y la aplicación del protocolo facilitaban el acceso a abortos legales en casos de violación sin denuncia penal previa y en situaciones de riesgo para la salud. Sin embargo, la Corte Suprema ya había establecido en 2012 que en esos supuestos el aborto debía garantizarse sin obstáculos.
Intervención de organismos de derechos humanos
Ante la posibilidad de un retroceso en los derechos reconocidos, organizaciones como Amnistía Internacional, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Lesbianas y Feministas por la Descriminalización del Aborto y ELA – Equipo Latinoamericano de Justicia y Género intervinieron en defensa del acceso de mujeres y personas gestantes a los abortos legales.
Kormick fundamentó que, tras la sanción de la Ley 27.610 y su protocolo reglamentario —normas no cuestionadas en el expediente—, la demanda perdió vigencia.
La ley vigente
La Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) fue promulgada en enero de 2021 y garantiza el derecho a interrumpir el embarazo de manera gratuita hasta la semana 14. Luego de ese plazo, la práctica sigue siendo legal en casos de violación o cuando la vida o salud de la persona gestante corre peligro. Se trata de una ley de orden público y de aplicación obligatoria en todo el país.
La normativa establece que el procedimiento debe realizarse bajo las condiciones recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), lo que incluye el uso de misoprostol, tanto en centros de salud como de manera ambulatoria, según criterio médico.
Un fallo con alcance sanitario y jurídico
El fallo subraya que oponerse a la venta de misoprostol bajo el argumento de que el aborto no constituye un derecho carece de sustento jurídico y que el Poder Judicial no puede pronunciarse sobre reclamos que han perdido actualidad.
De este modo, la resolución reafirma que el aborto es un derecho reconocido por la ley y que el misoprostol, considerado medicamento esencial por la OMS, debe continuar disponible en farmacias para garantizar el acceso a la interrupción legal del embarazo.
Si bien la sentencia aún podría ser apelada, por el momento representa un respaldo judicial a la política sanitaria vigente en materia de derechos sexuales y reproductivos.