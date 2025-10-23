La Justicia ordenó allanar un estudio contable vinculado con José Luis Espert y “casualmente” estaba cerrado
La Fiscalía Federal de San Isidro, a cargo de Fernando Domínguez, avanza en la causa contra el diputado José Luis Espert, investigado por presunto de dinero, y ordenó operativos de allanamiento en un estudio contable vinculado al economista.
Los operativos son una continuación del allanamiento de la casa de Espert en San Isidro, realizado el pasado 9 de octubre en el marco de la causa por el pago de u$s200.000 que el diputado habría recibido de “Fred” Machado, empresario acusado de narcotráfico en Estados Unidos, informó la agencia Noticias Argentinas.
El estudio contable pertenece a Fernando Escobar, amigo del diputado, y está ubicado en la calle Merced al 1200. En el oficio de la Fiscalía se buscaba “información relacionada a Fred Machado”, pero los efectivos de Gendarmería, a cargo del operativo, se encontraron con un cartel de “hoy cerrado” en la puerta del estudio.