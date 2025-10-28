La Justicia ordenó al PAMI restituir la entrega gratuita de medicamentos esenciales a jubilados y pensionados
La Justicia Federal de Mendoza dispuso que el Programa de Atención Médica Integral (PAMI) restituya la cobertura gratuita de medicamentos esenciales para todos sus afiliados jubilados y pensionados. La medida fue dictada por el Juzgado Federal N.º 2 de Mendoza, que hizo lugar a una acción cautelar presentada por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).
Con esta resolución, la Justicia suspende las disposiciones internas que habían limitado el acceso a la cobertura gratuita y establece que los afiliados no deberán realizar ningún trámite adicional ni cumplir nuevos requisitos para recibir sus medicamentos.
El fallo, de alcance nacional y dictado con carácter de urgencia, declara que las Resoluciones 2431/2024 y 2537/2024 del PAMI vulneraban el derecho a la salud de los adultos mayores, al restringir beneficios esenciales para el tratamiento de enfermedades crónicas.
De esta forma, el programa de medicamentos esenciales vuelve a estar vigente para todos los jubilados y pensionados de ANSES, y su cobertura se otorgará de manera automática, sin necesidad de presentar documentación o acreditar condiciones económicas.
La APDH celebró la medida judicial, destacando que representa un freno al “brutal retroceso en materia de derechos que viene imponiendo el ajuste del gobierno nacional”. Además, señaló que el fallo sienta un precedente importante al dejar en claro que cualquier intento de restringir derechos adquiridos “encontrará espacios de resistencia que le pondrán un límite efectivo”.
La medida regirá mientras se resuelve el expediente principal, y durante ese tiempo el PAMI deberá garantizar el suministro continuo de los medicamentos a todos sus beneficiarios.