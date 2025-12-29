La Justicia ordena allanamientos a funcionarios en el Banco Central
El juez federal Sebastián Casanello ordenó este lunes una serie de allanamientos a funcionarios del Banco Central en el marco de la causa que investiga maniobras con el dólar en financieras. Además, realizó un operativo en la entidad en un expediente que se armó como un desprendimiento de la causa contra el empresario Elías Piccirillo, ex esposo de Jésica Cirio investigado por extorsión y estafas.
En este expediente donde Casanello ordenó cinco allanamientos a funcionarios del Central, se investiga un entramado de maniobras que apuntaban a simular compras en el exterior para conseguir dólar a precio oficial. Los dólares que conseguían a precio oficial luego eran vendidos en el mercado blue a un precio mucho mayor y se quedaban con una diferencia. Para la Justicia los cinco funcionarios allanados habrían participado de la maniobra.
Los allanamientos se hicieron en los domicilios de cinco inspectores de las áreas de Supervisión de Entidades Financieras y No Financieras del Central. Fueron hasta sus casas para secuestrar documentación, equipos tecnológicos y plata. Son funcionarios técnicos que actualmente trabajan en el Central y que están en la entidad desde hace años y atravesaron varias gestiones.
Se trata del inspector jefe de Supervisión de Entidades no Financieras, Diego Volcic; las inspectoras Generale de Supervisión de Entidades no Financieras, Analía Jaime y Romina García; el gerente principal de Entidades Financieras, Fabián Violante y la inspectora jefa de Supervisión de Entidades no Financieras María Fernández.
En la causa se intenta determinar el origen del dinero en maniobras de Piccirillo, el ex marido de Jésica Cirio, que está acusado de extorsión y estafas a ex socios e “inversores” y de armarle una causa policial a un acreedor, al que presuntamente le debía 600 mil dólares.
Piccirillo era apodado como “el rey del blue” por las operaciones con el dólar en el mercado negro.