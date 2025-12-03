La Justicia mendocina abrió el concurso preventivo de acreedores de Bodega Norton
A poco más de un mes que se hiciera pública la crítica situación de Bodega Norton, la Justicia de Mendoza abrió oficialmente el concurso preventivo de acreedores y fijó los plazos en los que se deberá acordar el pago de una deuda de más de $64.000 millones con cientos de proveedores -de todos los tamaños y rubros- de la cadena productiva de la vitivinicultura.
La crítica situación de la industria, con un complejo panorama en el mercado interno y externo, tuvo un rol fundamental en la crisis de una de las empresas de mayor producción de vino en el país.
Pero a eso se sumó una interna familiar dentro de los herederos de Gernot Langes-Swarovski que confluyó en esta situación que tiene en vilo a 370 empleados, directivos y proveedores de la compañía.
Esta semana, el Primer Juzgado de Procesos Concursales de Mendoza, donde había sido presentado el pedido, tomó la decisión de dar lugar al pedido de concurso solicitado formalmente por Joaquín Fernández de Córdova Hohenlohe, hoy por hoy el presidente de Norton designado por la Fundación Langes-Swarovski que controla la empresa y el directorio.
En un extenso documento, la Justicia indicó la designación de un síndico para determinar el estado real de la empresa y determinó los plazos en los que la empresa deberá llegar a un acuerdo con los acreedores.
Con plazos bastante extensos, la fecha límite de exclusividad para presentar una oferta a los acreedores será el 14 de abril del 2027. Previo a eso, los perjudicados por las deudas de Norton deberán presentar sus peticiones y verificar cada caso.
En cuanto a las medidas sobre los directivos de la empresa, la resolución judicial indicó que los directores de Norton que tienen domicilio en Argentina tienen prohibido salir del país por más de 40 días.
Asimismo, Norton quedó inhabilitado de disponer de bienes y se suspendieron los juicios patrimoniales que hay en su contra.
De acuerdo a la justificación del pedido de concurso, la compañía centenaria de Luján de Cuyo alegó que la crisis del sector, con la caída del consumo, la inflación y otras variables económicas, fueron un factor fundamental para llegar a esta situación. Pero, también se reconocieron los problemas internos en el directorio.
Mencionados con nombre y apellido y el monto por el que han sido afectados, hay más de 500 proveedores perjudicados con deudas que van desde los $800 millones a los $100 mil, solo en Argentina.
A los proveedores extranjeros, en tanto, Norton le debe $3.613 millones y entre ellos hay empresas radicadas en Austria -país de la familia Langes-Swarovski- y hasta miembros del directorio como Joaquín Fernández de Córdova y Stefan Posc.
Con un momento crítico como una nueva vendimia pronta a comenzar, como sucede en las compañías concursadas, el curso de la empresa estará en manos de la Justicia y el síndico designado.