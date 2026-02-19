La Justicia le sigue dando la mano al presidente, ahora beneficiando a Pettovello
La Cámara Federal ratificó el archivo de la denuncia presentada contra la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, por la utilización de 14 mil millones de pesos destinados a la compra de alimentos para comedores comunitarios a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Según informaron fuentes judiciales al diario Clarín, los jueces de la Sala I del tribunal, Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, concluyeron que no existieron irregularidades en el uso de los fondos cuestionados.
La investigación se había iniciado en 2024, luego de que Pettovello autorizara la transferencia de esos recursos al proyecto “Abordaje Comunitario del Plan Nacional Argentina contra el Hambre”, ejecutado en el marco del PNUD, para intervenir en la adquisición de alimentos destinados a comedores comunitarios.
La objeción planteada señalaba que el monto transferido superaba el límite que la ministra podía autorizar con su sola firma, conforme a la Ley de Administración Financiera y su decreto reglamentario, que fija en 2.700 millones de pesos el tope para realizar transferencias sin la aprobación de la Jefatura de Gabinete.
Durante la instrucción se ordenaron diversas medidas de prueba y, a mediados del año pasado, la denuncia fue archivada en primera instancia tras concluir que se habían “respetado los mecanismos de control previstos”, que “no existió desviación del objeto público comprometido, ni beneficio personal alguno, ni perjuicio al erario”, y que no se verificaba “conducta alguna penalmente relevante que deba seguir siendo investigada”.
La Fiscalía apeló esa decisión al considerarla prematura y sostener que restaban diligencias para profundizar la pesquisa. Sin embargo, la Cámara Federal confirmó el archivo.
En su voto, Llorens afirmó que las constancias incorporadas a la causa acreditan que la transferencia se realizó dentro del régimen previsto por el programa de Abordaje Comunitario, respetando las pautas y controles exigidos y por fuera de los criterios normativos invocados en la denuncia original.
En un voto conjunto, Bruglia y Bertuzzi coincidieron en que los elementos de prueba reunidos resultan suficientes para respaldar la decisión del juez de primera instancia, al no advertirse irregularidades en relación con las sumas involucradas.
Los magistrados también subrayaron la trazabilidad de los fondos, remarcando que no hubo desviación del objeto público, beneficio personal ni perjuicio al erario público.