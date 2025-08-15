La Justicia le negó la prisión domiciliaria a Claudio Contardi, exmarido de Julieta Prandi
Después de haber sido condenado a 19 años de prisión por el abuso sexual de Julieta Prandi, la Justicia rechazó el pedido de arresto domiciliario solicitado por Claudio Contardi. La solicitud había sido presentada este jueves por su nuevo defensor, el abogado Fernando Sicilia.
La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal del Departamento Judicial resolvió no hacer lugar al hábeas corpus interpuesto, que buscaba su liberación inmediata. El Tribunal planteó que el reclamo debía tramitarse por las vías recursivas habituales y no mediante este mecanismo excepcional.
Sicilia fundamentó el hábeas corpus señalando que la detención de su cliente era “arbitraria e ilegal”, ya que la sentencia aún no estaba firme y no existía riesgo de fuga ni de entorpecimiento del proceso. También destacó que Contardi asistió voluntariamente a la lectura del veredicto, que siempre se presentó ante la Justicia y que no representaba un peligro para la denunciante ni para su entorno.
La defensa expuso además la situación familiar del condenado: padre de tres hijos y de una bebé nacida el 19 de julio de 2025, cuya madre atraviesa un cuadro de depresión. En ese marco, pidió considerar la perspectiva de género y los derechos de niñas, niños y adolescentes al evaluar la medida.