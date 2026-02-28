La Justicia le negó a ‘Chiqui’ Tapia una nueva salida del país
La Justicia rechazó el pedido del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, para viajar a Venezuela y participar del inicio de las obras de un centro de alto rendimiento de la federación de fútbol de ese país.
La decisión fue tomada por el juez en lo Penal Económico Diego Amarante, quien días atrás citó a indagatoria a Tapia en una causa por presunta retención indebida de aportes y le impuso una prohibición de salida del país. El magistrado no aceptó el nuevo pedido de viaje luego de que el dirigente regresara este viernes de Colombia y Brasil, destinos a los que había sido autorizado a asistir para participar de actividades vinculadas a la Conmebol, entre ellas la final de la Recopa Sudamericana que disputó Lanús.
La defensa de Tapia, representada por los abogados Lucio Simonetti y Norberto Frontini, informó al juzgado que el dirigente iba a extender por algunas horas su regreso al país, ya que debía participar del inicio de las obras del Centro Nacional de Alto Rendimiento en Barquisimeto, lo que implicaba trasladarse desde Brasil hacia Venezuela.
Posteriormente, los abogados comunicaron que la inauguración fue reprogramada para los días 1 y 2 de marzo, por lo que Tapia regresaría al país en la fecha prevista y solicitaban una nueva autorización para viajar desde este sábado hasta el martes próximo.
Aunque el fiscal en lo Penal Económico Claudio Navas Rial opinó que debía autorizarse el viaje, el juez Amarante resolvió rechazar el pedido.
En su resolución, el magistrado sostuvo que Tapia “habría tenido la intención de alterar las circunstancias oportunamente informadas para la autorización de viaje acordada en su favor”, al comunicar que desde Brasil viajaría a Venezuela, algo que excedía los límites de la autorización otorgada, que sólo incluía Colombia y Brasil.
Además, el juez señaló que la única razón por la que ese traslado no se concretó fue el supuesto cambio de fecha del evento, y no el cumplimiento de las condiciones establecidas para el viaje.
Amarante también advirtió inconsistencias en la documentación presentada por la defensa, ya que las invitaciones al evento en Venezuela tenían fechas distintas, lo que —según expresó— genera dudas sobre las circunstancias del nuevo viaje solicitado.
En la resolución, el magistrado también hizo referencia a la situación de inestabilidad política en Venezuela, mencionando denuncias de detenciones arbitrarias, incluso contra ciudadanos argentinos, como otro de los elementos considerados para rechazar el pedido.
Indagatoria por presunta apropiación indebida
El presidente de la AFA deberá presentarse el próximo jueves a prestar declaración indagatoria en el marco de la causa que investiga la presunta apropiación indebida de unos 19.000 millones de pesos en impuestos y aportes correspondientes al período marzo de 2024 a septiembre del año pasado, que habrían sido retenidos pero no ingresados en tiempo y forma.
En el expediente también fueron citados el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino; el director general Gustavo Lorenzo; y los actuales y exsecretarios generales Cristian Malaspina y Víctor Blanco, además de la propia AFA como entidad.
La defensa de Tapia solicitó la nulidad de la citación a indagatoria hasta que se resuelva un pedido de sobreseimiento presentado en el expediente, al considerar que no existe delito. Ese planteo fue rechazado por el juez Amarante y actualmente se encuentra a resolución de la Cámara en lo Penal Económico.