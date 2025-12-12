La Justicia le marca el límite a Milei y lo obliga a aplicar la ley de emergencia en discapacidad que intentó bloquear
La Justicia Federal de Campana ordenó al Gobierno de Javier Milei poner en vigencia la ley de emergencia en discapacidad, sancionada y ratificada por el Congreso en septiembre. El fallo declara inválido el artículo del decreto 681/2025 que había dejado su aplicación en suspenso hasta que se definieran las fuentes de financiamiento.
La resolución obliga a la inmediata puesta en marcha de la Ley 27.793, aprobada en julio y ratificada con dos tercios de los votos en ambas cámaras, luego de que el Poder Ejecutivo intentara vetarla y posteriormente la promulgara con la salvedad de suspenderla por falta de partidas presupuestarias específicas.
La normativa declara la emergencia en discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga por un año. Sin embargo, el Gobierno sostuvo que no podía ejecutarla hasta determinar “las fuentes específicas de financiamiento” y su incorporación al Presupuesto.
El debate se concentró en la Ley de Administración Financiera. Desde el Gobierno se invocó un supuesto incumplimiento del artículo 38, que exige especificar los recursos para toda ley que implique gastos no previstos. La oposición, en cambio, remarcó que el artículo 37 habilita al jefe de Gabinete —primero Guillermo Francos y ahora Manuel Adorni— a realizar reasignaciones presupuestarias, facultad disponible también en el presupuesto vigente.
Qué dice el fallo judicial
La resolución reconstruye el recorrido legislativo de la Ley 27.793 y concluye que los objetivos constitucionales que persigue fueron frustrados por la suspensión impuesta en el decreto 681/2025. Según el fallo, con esa decisión el Ejecutivo “desconoció los compromisos” asumidos por el Estado argentino en materia de protección de derechos, afectando a una población en especial situación de vulnerabilidad.
La Justicia advierte que mantener la suspensión genera un “deterioro progresivo de servicios y prestaciones de salud” dirigidas a personas con discapacidad, lo que contradice los estándares constitucionales y convencionales vigentes.
También critica el mecanismo utilizado por el Gobierno, señalando que, ante la insistencia del Congreso con mayoría calificada, “la Constitución no prevé otra alternativa que la promulgación, publicación y aplicación” de la ley. Por lo tanto, la cláusula del decreto que la dejó sin efecto vulneró el principio de división de poderes, motivo por el cual se declara inválida.
Sobre el argumento del financiamiento, la Justicia es categórica: considera que la objeción es “falaz”, dado que la propia normativa faculta al jefe de Gabinete a realizar las ampliaciones y modificaciones presupuestarias necesarias, práctica que —remarca el fallo— el Gobierno ya utilizó “de manera reiterada” desde su llegada a la gestión.
El fallo agrega que sostener el criterio del Ejecutivo configuraría un “uso parcializado y discriminado de los recursos”, incompatible con las obligaciones constitucionales y convencionales del Estado argentino.