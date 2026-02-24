En este marco, tras una cautelar presentada por APyT, el Juzgado Nacional de Primera Instancia N° 32 dio lugar a la medida y ordenó suspender las cesantías.
“Se dictó una medida cautelar que suspende el sumario administrativo que la dirección mileista del hospital impulsa contra los dirigentes y activistas de la gran huelga del Garrahan”, señalaron tanto desde APyT como desde la Junta Interna de ATE.
El secretario general de la Junta Interna de ATE, Alejandro Lipcovich, señaló que el fallo “confirma lo que veníamos denunciando” y detalló: ”Por un lado, plantea que se busca disciplinar la organización de los trabajadores. Una obviedad: el gobierno quiere venganza por el gran triunfo obtenido el año pasado, y además de eso, no quiere que vuelva a repetirse. Por otro lado, el fallo entiende que el texto de resolución fue dictado desde las oficinas del Ministerio de Salud de Lugones, siendo el anuncio de Adorni por redes sociales una vulneración absoluta de la presunción de inocencia”.
Además, Lipcovich sostuvo que “esto significa un golpe para el gobierno”, dado que considera que el Ejecutivo “nos quiere despedir y suspender para establecer un régimen totalmente represivo dentro del hospital”.
“Quieren silenciar los múltiples reclamos que persisten: falta de personal en distintos sectores, se precariza aún más el modo de contratación de los compañeros (monotributos), y aún sigue sin cumplirse la Ley de Emergencia Pediátrica”, sostuvo el trabajador del Garrahan y agregó: “El fallo proviene del fuero laboral que Milei quiere cerrar tras la votación en el Congreso“.
En tanto, la titular de APyT, Norma Lezana, describió la medida como “una bocanada de impulso para seguir adelante”, dado que “una vez más, queda claro que este equipo de salud, que las y los trabajadores del Hospital Garrahan, tenemos razón”.