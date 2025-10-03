La Justicia investiga el patrimonio de Espert para determinar si recibió fondos del narco Federico Machado
El juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, dictó el secreto de sumario en la causa que investiga la denuncia presentada por el dirigente Juan Grabois contra el diputado de La Libertad Avanza, José Luis Espert, para determinar si recibió financiamiento del empresario detenido por narcotráfico Federico “Fred” Machado.
En las próximas horas se definirá si la causa continuará en San Isidro o pasará a Comodoro Py, donde el juez Marcelo Martínez de Georgi ya instruye un expediente vinculado al presunto nexo entre Espert y Machado.
El eje de la denuncia: patrimonio en la mira
Uno de los puntos centrales de la denuncia radica en el crecimiento patrimonial de Espert a partir de noviembre de 2019, tras la campaña presidencial que habría sido financiada por Machado.
Grabois plantea que los fondos que debían destinarse a las actividades de campaña terminaron engrosando el patrimonio personal del economista.
Según la presentación, Espert habría acordado con Machado el envío de cinco millones de dólares para su candidatura. Parte de ese dinero, sospecha Grabois, habría quedado en sus bienes personales.
Entre las pruebas señaladas figuran:
- La compra del 50% de una casa de 250 m² en Beccar, adquirida el 1° de noviembre de 2019, una semana después de las elecciones, declarada como inversión con “ingresos propios”. La otra mitad quedó a nombre de su esposa, María Mercedes González, quien recién un año y medio más tarde se inscribió como monotributista en la categoría más baja.
- En marzo de 2020, Espert compró un BMW M240i Coupé 2020 valuado en unos 90 mil dólares.
- Ese mismo año, junto a su esposa, constituyó la sociedad Varianza SA, declarada activa recién en 2024, sin actividad pública conocida, lo que para Grabois podría ser una estructura para canalizar fondos no declarados.
Evolución patrimonial llamativa
Más allá de bienes puntuales, lo que refuerza las sospechas es la evolución global de su patrimonio:
- Entre 2022 y 2024, Espert declaró un salto de $29,4 millones a $261,9 millones, un aumento del 789% en apenas dos ejercicios fiscales.
- En 2023 reportó ingresos por $54 millones, pero su patrimonio creció en más de $92 millones. Esa diferencia, según el denunciante, refleja un desbalance sin explicación contable.
Grabois sostiene que la progresión tiene una sola explicación: Espert se habría quedado con parte del dinero aportado por Machado. “La evolución patrimonial de Espert tiene un antes y un después de conocer a Fred Machado”, afirma la denuncia.
El trasfondo y las defensas
Machado, señalado como presunto financista de la campaña, está detenido con prisión domiciliaria en Río Negro, acusado de liderar una red internacional de lavado de dinero y contrabando de cocaína, con vínculos incluso con el cartel de Sinaloa.
Aunque el vínculo con Espert no era nuevo —él mismo admitió que Machado le prestó un avión en 2019—, ahora la evolución patrimonial se convirtió en un indicador de posible desvío de fondos.
El caso generó fuerte ruido en el oficialismo: la ministra de Seguridad Patricia Bullrich pidió que Espert dé explicaciones sobre el supuesto aporte de 200 mil dólares de Machado. “Lo que a cada uno le toca es hablar para salvar al Presidente, al proyecto. No puede ser que Milei tenga que salir a defender a un candidato. Somos nosotros los que tenemos que trabajar”, advirtió la candidata a senadora.
Por su parte, Espert rechaza las acusaciones y las atribuye a una “campaña sucia” del kirchnerismo. “No les quiero hacer perder el tiempo discutiendo lo que dice un impresentable como Grabois. Yo no soy ningún narco”, afirmó días atrás.
En tanto, el presidente Javier Milei defendió al diputado: “Si creyera que alguno está sucio, ya lo hubiera echado”, aseguró en declaraciones radiales.