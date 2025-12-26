La Justicia imputó a ‘Chiqui’ Tapia por presunta retención indebida de aportes previsionales
La Justicia imputó al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Fabián “Chiqui” Tapia, en el marco de una investigación penal por la presunta retención indebida de aportes previsionales y contribuciones a la seguridad social vinculadas al funcionamiento de la entidad rectora del fútbol argentino.
La medida fue impulsada por el fiscal en lo Penal Económico Claudio Roberto Navas Rial, quien presentó el requerimiento de instrucción ante el juez Diego Amarante, a partir de una denuncia formulada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
Según consta en la presentación, ARCA atribuye a la AFA una deuda superior a los 19.000 millones de pesos, correspondiente a los últimos dos años. La acusación sostiene que la entidad habría retenido tributos y aportes a la seguridad social de empleados propios y de clubes del fútbol argentino sin ingresarlos dentro del plazo legal previsto por el Régimen Penal Tributario.
En su dictamen, el fiscal atribuyó responsabilidad a Tapia por su rol institucional al frente de la AFA y por la administración de la clave fiscal de la asociación. Además, consideró que, por la magnitud económica de la entidad y los montos investigados, la pesquisa debería extenderse a otros integrantes de la comisión directiva, al entender que habrían intervenido en la gestión y disposición de los fondos bajo análisis.
La causa se originó a partir de una presentación de Vanina Vidal, jefa interina de la Sección Penal de la División Jurídica de la Dirección de Control de Grandes Contribuyentes de ARCA, quien amplió los hechos atribuidos a la AFA, con sede en Viamonte 1366 de la Ciudad de Buenos Aires. En la denuncia se consignó que la entidad habría retenido tributos y contribuciones de la Seguridad Social por $19.353.545.843,85, sin ingresarlos una vez vencido el plazo legal de 30 días corridos, correspondientes a retenciones de IVA, Impuesto a las Ganancias y contribuciones previsionales no depositadas entre marzo de 2024 y septiembre de este año.
En su planteo, ARCA encuadró los hechos en los artículos 4° y 7° de la Ley N° 27.430, que regula el Régimen Penal Tributario. El artículo 4° contempla la obtención fraudulenta de beneficios fiscales, mientras que el artículo 7° tipifica la evasión simple en materia de recursos de la seguridad social, con penas que pueden alcanzar hasta seis años de prisión, en caso de superarse los montos mínimos establecidos por la norma.
La imputación se produce en un contexto de creciente escrutinio judicial sobre la situación institucional de la AFA. En los últimos meses, la entidad fue objeto de distintas investigaciones vinculadas a sus manejos internos y estados contables. En paralelo, esta semana el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, dictó procesamientos con prisión preventiva bajo arresto domiciliario contra personas ligadas a la firma Sur Finanzas, sospechada de lavado de dinero y que mantiene contratos millonarios de sponsoreo con la AFA, presidida por Tapia.