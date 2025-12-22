La Justicia habilitó las elecciones en la UTHGRA para el 29 de diciembre
La Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo autorizó a la Junta Electoral de la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA) a fijar una nueva fecha para las elecciones sindicales, que habían sido suspendidas en septiembre. Los comicios se realizarán el 29 de diciembre en todas las seccionales del país, en una decisión que representa un nuevo respaldo judicial para Luis Barrionuevo.
El fallo, firmado por los jueces Carlos Pose y Diana R. Cañal, rechazó el pedido de nulidad presentado contra la resolución que había dejado sin efecto la medida cautelar anterior y desestimó la impugnación impulsada por la Lista Gris Naranja, que buscaba cuestionar la validez del proceso electoral suspendido. Además, el tribunal habilitó a la Junta Electoral a convocar las elecciones con la participación de las listas oportunamente oficializadas.
Barrionuevo derrotó a Camaño en la Justicia
La sentencia revierte la decisión previa de la misma sala, que había frenado el proceso electoral tras una cautelar presentada por el sector que responde a Dante Camaño, ex cuñado de Barrionuevo y titular de la Seccional Capital de UTHGRA. El histórico dirigente sindical, al frente del gremio desde 1985, aspira a la reelección en un escenario con escasa competencia, ya que solo se presentaron listas opositoras en tres de las 56 seccionales del país, excluida la Capital.
En la Seccional Capital, la más numerosa del sindicato, fue oficializada únicamente la lista encabezada por Humberto Ballhorst, alineado con el barrionuevismo, luego de que se excluyera la nómina que proponía la continuidad de Camaño. Barrionuevo había intervenido esa filial en marzo de 2022 y sostiene que Camaño ya no ostenta el cargo de secretario general.
A nivel nacional, el sector opositor intentó competir con una lista encabezada por Juan Castro, secundado por Camaño. Sin embargo, la Junta Electoral no reconoció esa nómina al considerar que no reunía los avales necesarios y que incluía candidatos fuera del padrón, entre ellos el propio Camaño y Castro, quienes fueron expulsados del sindicato en un congreso realizado en 2024.
La disputa por la conducción de UTHGRA
El conflicto entre Barrionuevo y Camaño en la Seccional Capital se arrastra desde las elecciones de diciembre de 2021, atravesadas por denuncias de fraude y acusaciones cruzadas por la presencia de barrabravas en la sede sindical de Salta 1301. En aquella oportunidad, la Junta Electoral suspendió la votación en Capital, al denunciar que el sector de Camaño impidió el ingreso de fiscales de la Lista Azul.
Pese a esa decisión, Camaño avanzó con el comicio y proclamó el triunfo de su lista, lo que dio inicio a una extensa disputa judicial que aún no tiene resolución definitiva.
Con unos 350.000 afiliados en todo el país, UTHGRA celebró el fallo con un mensaje difundido en redes sociales: “Se hizo justicia. Tenemos elecciones”.