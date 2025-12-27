La Justicia Federal investigará durante el verano el origen del dinero de la mansión en Pilar vinculada a la AFA
El juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky ordenó las primeras medidas de prueba para determinar si existió lavado de dinero en la compra de una lujosa propiedad en Pilar, adquirida por personas que, según los investigadores, no tendrían capacidad económica suficiente para justificar la operación y que mantienen vínculos con el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino.
Pese a que al año judicial le restan apenas dos días hábiles, el magistrado resolvió habilitar la feria judicial de verano y continuar trabajando durante enero para avanzar sin interrupciones en la causa.
El foco de la investigación está puesto en establecer el delito precedente al lavado, es decir, el origen de los fondos utilizados para la adquisición del inmueble y otros bienes asociados, además de determinar si los titulares formales de la propiedad actuaron como presuntos testaferros.
Entre las primeras medidas, Aguinsky solicitó a la Dirección General Impositiva (DGI) un informe patrimonial, financiero y económico exhaustivo sobre las empresas que intervinieron en la operación. El objetivo es reconstruir la trazabilidad del dinero y verificar si las sociedades involucradas contaban con respaldo económico real. El pedido fue realizado a instancia del fiscal Claudio Navas Rial.
La propiedad bajo la lupa
La mansión investigada cuenta con más de 105 mil metros cuadrados, helipuerto, haras e instalaciones deportivas. Figura a nombre de la firma Real Central S.R.L., cuyos socios son Luciano Pantano y su madre, Ana Lucía Conte, una jubilada. La empresa también es titular de 54 vehículos de lujo y antiguos, además de otra vivienda ubicada en un country de Pilar.
Según consta en el expediente, el inmueble fue adquirido en 2024 por 1.800.000 dólares a la firma Malte SRL. Para los investigadores, ni Pantano ni Conte tendrían ingresos compatibles con esa compra: ambos fueron monotributistas, Pantano registra deudas y su madre fue beneficiaria del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) otorgado por la ANSES.
Pantano y Conte deberán presentarse a declarar el lunes 29 de diciembre a las 11, por videoconferencia. La citación se encuadra en una norma del Código Procesal Penal de la Nación que permite brindar explicaciones y aportar pruebas antes de una eventual indagatoria. Será la primera exposición formal de su versión ante la Justicia.
Los vínculos con el fútbol
El nombre de Pablo Toviggino aparece en la causa por los lazos de los involucrados con el ambiente del fútbol. Pantano fue presidente de una asociación de futsal afiliada a la AFA y dirigente del club Almirante Brown. En tanto, Malte SRL, la empresa vendedora del inmueble, pertenece a Mauro Paz, ex presidente de una asociación de fútbol femenino. Además, una de las direcciones declaradas por esa firma coincide con la de una empresa vinculada a Toviggino.
Durante un allanamiento realizado en la propiedad, los investigadores hallaron un bolso con insignias de la AFA, una plaqueta del club Barracas Central —presidido por Claudio “Chiqui” Tapia— con el nombre de Toviggino y cédulas azules de vehículos registrados a nombre de familiares del tesorero de la AFA.
Qué se investiga y próximos pasos
Por el momento, la Justicia no cuenta con una hipótesis firme sobre el delito que habría originado los fondos. No obstante, en el expediente se mencionan cuatro hechos que están bajo análisis.
Uno de ellos surge de una denuncia de la Coalición Cívica, que dio origen a la causa, y se apoya en un mensaje publicado en marzo de 2024 por Carlos Tevez en la red social X, donde aludía a supuestos bolsos con dinero provenientes de Qatar y China.
Otro eje de investigación es la presunta compra de dólares oficiales durante la gestión de Sergio Massa como ministro de Economía, que habrían sido solicitados para pagar servicios en el exterior pero desviados a cuevas financieras.
Finalmente, se analizan dos causas judiciales de Santiago del Estero, provincia de origen de Toviggino y de su club Central Córdoba, vinculadas a una presunta usurpación de tierras y al uso de pistas clandestinas para el contrabando de drogas. El juez Aguinsky ya solicitó copias de esos expedientes para incorporarlos a la investigación principal.