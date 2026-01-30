La Justicia federal frenó la cautelar de Tierra del Fuego y avaló, por ahora, la intervención nacional del Puerto de Ushuaia
El Juzgado Federal de Ushuaia, a cargo de Federico Calvete, rechazó el pedido del gobierno de Tierra del Fuego para avanzar con una medida cautelar urgente contra la intervención del Puerto de Ushuaia dispuesta por el Ejecutivo nacional, y descartó habilitar la feria judicial para tratar el planteo.
“Debo indicar que tratándose los presentes autos de una demanda de inconstitucionalidad, no encuentro motivos que ameriten la habilitación de la feria judicial”, sostuvo el magistrado en la resolución a la que accedió Clarín. No obstante, aclaró que, ante la inminente reanudación de la actividad judicial, resulta conveniente dar impulso a las actuaciones para que la Unidad Fiscal cuente con más tiempo para expedirse.
La controversia se originó el 21 de enero, cuando el Gobierno nacional, a través de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN), dispuso la intervención del Puerto de Ushuaia por 12 meses, en plena temporada de cruceros. La decisión se fundamentó en la detección de graves irregularidades financieras, presuntos desvíos de fondos y un riesgo operativo y de seguridad asociado al deterioro de la infraestructura portuaria.
La medida provocó una fuerte reacción del gobernador fueguino, Gustavo Melella, quien denunció un avance indebido del Ejecutivo nacional sobre competencias provinciales. El 28 de enero, el mandatario firmó la presentación judicial para solicitar la nulidad de la intervención, al considerar que fue dispuesta “sin sustento constitucional”.
En su resolución, Calvete también requirió a la Unidad Fiscal que se expida específicamente sobre las facultades del gobernador para presentarse en la causa sin la asistencia ni intervención conjunta de la Fiscalía de Estado provincial. Para ello, otorgó un plazo de 48 horas hábiles a partir del reinicio de la actividad judicial.
Además, el juez intimó al secretario Legal y Técnico de Tierra del Fuego, Emiliano Fossatto, a regularizar su matrícula federal, requisito indispensable para litigar ante la Justicia Federal del interior del país. “Sin perjuicio de su intervención como apoderado, debe contar con matrícula federal”, remarcó el magistrado.
Por ahora, la decisión judicial deja en suspenso la ofensiva legal del gobierno fueguino y mantiene vigente la intervención nacional sobre uno de los puertos estratégicos del país, mientras la causa avanza por los carriles formales y sin atajos procesales.