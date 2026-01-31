La Justicia federal de EE.UU. descartó la pena de muerte para Luigi Mangione en el caso del asesinato del CEO de UnitedHealthcare
La justicia federal de Estados Unidos resolvió que Luigi Mangione, acusado por el asesinato de Brian Thompson, director ejecutivo de UnitedHealthcare, no enfrentará la pena de muerte tras la eliminación de los cargos federales de asesinato y armas. La decisión fue emitida el 30 de enero y modifica el alcance del proceso judicial por el homicidio ocurrido en diciembre de 2024 en Nueva York, un caso de fuerte repercusión judicial y política, según reportó Reuters.
De acuerdo con NBC News, la jueza Margaret Garnett desestimó los cargos más graves, lo que impide a la fiscalía solicitar la ejecución federal del acusado. La magistrada sostuvo que los cargos de acoso que permanecen vigentes no encuadran en la definición de “crimen de violencia” establecida por la Corte Suprema, requisito indispensable para habilitar la pena capital. El proceso federal continuará con esos cargos, que prevén la posibilidad de cadena perpetua sin libertad condicional.
El caso cobró relevancia en el debate sobre la aplicación de la pena de muerte en Estados Unidos y por tratarse del asesinato de un alto directivo del sector salud. En paralelo, Mangione enfrenta un proceso estatal en Nueva York con cargos adicionales por asesinato, armas y falsificación, según informó USA Today.
Por qué la justicia federal descartó la pena de muerte
Según detalló Reuters, Mangione enfrentaba inicialmente cuatro cargos federales: dos por acoso, uno por armas y uno por asesinato mediante el uso de un arma de fuego. Este último era el que habilitaba a la fiscalía a solicitar la pena capital.
NBC News explicó que, conforme a la jurisprudencia reciente de la Corte Suprema, la ley federal solo permite pedir la ejecución cuando el asesinato ocurre durante la comisión de un delito considerado violencia bajo criterios legales estrictos. En su resolución, la jueza Garnett argumentó que el acoso puede incluir conductas imprudentes y no necesariamente el uso intencional de la fuerza, por lo que no cumple con ese estándar.
Reuters citó a la magistrada, quien señaló que su análisis “puede parecer una interpretación forzada y extraña incluso para abogados y jueces, pero representa el esfuerzo del tribunal por aplicar fielmente la doctrina del Supremo a los cargos de este caso. La ley debe ser la única preocupación del tribunal”.
Qué cargos siguen vigentes contra Mangione
A pesar de la eliminación de los cargos que permitían la pena capital, Mangione continúa procesado a nivel federal por dos cargos de acoso, que podrían derivar en cadena perpetua sin libertad condicional si la fiscalía prueba su responsabilidad.
El fiscal federal Dominic Gentile indicó que el Gobierno aún no decidió si apelará la resolución. El cronograma judicial prevé la selección del jurado en septiembre y la presentación de pruebas en octubre, según USA Today.
En el ámbito estatal, Mangione enfrenta cargos por asesinato en segundo grado, tenencia ilegal de armas y falsificación de documentos ante el Tribunal Supremo de Nueva York. Ese juicio todavía no tiene fecha definida.
Cómo ocurrió el crimen y la investigación policial
El asesinato de Brian Thompson ocurrió el 4 de diciembre de 2024, cuando el ejecutivo se dirigía a una conferencia de inversores en un hotel de Manhattan. Según NBC News, las cámaras de seguridad registraron a un individuo que le disparó por la espalda con un arma que tenía inscripciones como “delay”, “deny” y “depose”, términos asociados al sector de seguros de salud.
Cinco días después, Mangione fue detenido en Altoona, Pensilvania, a unos 370 kilómetros de Nueva York. En su poder se hallaron una pistola calibre 9 mm, un silenciador y un cuaderno con anotaciones vinculadas a la intención de atacar a un ejecutivo de seguros, informó Reuters.
La defensa intentó excluir esa evidencia al argumentar que la requisa se realizó sin orden judicial, pero la jueza Garnett resolvió admitir las pruebas al considerar que existía causa probable.
El rol de las autoridades federales y el impacto del fallo
NBC News indicó que la acusación federal y el pedido de pena de muerte se impulsaron por directivas de autoridades del Gobierno estadounidense, en lo que fue el primer intento del Departamento de Justicia por aplicar la pena capital en un caso federal tras la reanudación de ejecuciones.
La defensa sostuvo que existieron motivaciones políticas detrás de esa decisión, argumento que la fiscalía rechazó. La jueza, por su parte, limitó su análisis a la cuestión estrictamente jurídica.
Con esta resolución, Mangione ya no podrá ser condenado a muerte en el proceso federal, aunque permanece expuesto a cadena perpetua tanto en la jurisdicción federal como en la estatal. El caso seguirá su curso en ambas instancias en los próximos meses.