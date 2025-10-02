La Justicia falló a favor de Manu Ginóbili en el conflicto con la comunidad mapuche Paichil Antriao
La justicia determinó que la comunidad mapuche Paichil Antriao debe devolver las tierras que ocupan desde 2018 a la figura del legendario basquetbolista Emanuel ‘Manu’ Ginóbili. El conflicto gira en torno a un predio de 13 hectáreas en Villa La Angostura, adquirido legalmente por el deportista en 2004 con fines de desarrollo inmobiliario en la zona.
El trasfondo del conflicto se basa en reclamos de derechos ancestrales por parte de los Paichil Antriao, quienes sostienen que el terreno forma parte de su propiedad comunitaria histórica. Sin embargo, el juez civil Astoul Bonorino, en un fallo de más de 100 páginas, resolvió a favor de Ginóbili, al considerar válida la escritura de compraventa y la inscripción registral, concluyendo que no existían pruebas suficientes sobre la ocupación ancestral alegada por la comunidad.
Desde su perspectiva, Ginóbili mantiene su condición de propietario legítimo, respaldado por títulos formales y actos legales que lo acreditan. La decisión judicial se diferencia de un fallo anterior por usurpación, en el que los mapuches habían salido favorecidos, ya que en esta ocasión la falta de titularidad explícita de la comunidad indígena refuerza la posición del exjugador.
No obstante, los miembros de la comunidad mapuche defienden que su presencia en la región data de siglos, y lamentan que la justicia haya desestimado testimonios indígenas y evidencia antropológica que podrían respaldar sus reclamos.
El vocero de la comunidad, Florentino Nawel, afirmó que las tierras fueron compradas por Ginóbili “de buena fe, ignorando el reclamo territorial de los Paichil Antriao“, y atribuyó la situación a posibles fallas en las transacciones inmobiliarias previas a la ley 26.160, que protege la ocupación ancestral. Los asesores legales de la comunidad adelantaron que apelarán el fallo, calificándolo de “dogmático” y contrario al carácter proteccionista hacia los pueblos originarios que debería tener la justicia.
Este veredicto pone de relieve la tensa pugna por tierras en el sur argentino, donde tradiciones ancestrales y proyectos de desarrollo privado se enfrentan en un marco legal complejo y de creciente debate social.