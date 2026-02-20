La Justicia de Paraná dejó sin efecto la cautelar que obligaba a reincorporar a los exchoferes y asumió competencia en el conflicto
El escenario judicial del transporte urbano en Paraná dio un giro este jueves luego de que la Cámara Tercera de Apelaciones del Trabajo de Paraná se declarara competente para intervenir en el litigio entre la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y la empresa Transporte San José.
La resolución implica la suspensión de la medida cautelar que había sido dictada por el Juzgado Nacional del Trabajo Nº 7 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que obligaba a la nueva concesionaria a incorporar de manera transitoria a 237 trabajadores pertenecientes a la anterior prestataria, Buses Paraná.
Los camaristas entrerrianos Guillermo Federik, María Alejandra Abud y Emilio Matorras sostuvieron que el magistrado porteño se extralimitó en sus funciones. En el fallo señalaron: “Lo resuelto por alguien que carecía de la potestad para intervenir y menos aún para resolver, aunque sea con carácter precautorio, resulta nulo e insaneable”.
Los argumentos del “juez natural”
El tribunal provincial fundamentó su decisión en tres ejes centrales que desarticulan la estrategia judicial impulsada por el gremio:
Territorialidad. El conflicto se desarrolla en Paraná, involucra a trabajadores y contratos de esa ciudad, por lo que —según la Cámara— debe tramitarse ante el Juzgado Laboral Nº 4 de Paraná, y no en la Capital Federal.
Conflicto individual y no colectivo. Los jueces rechazaron la calificación de “conflicto colectivo nacional” planteada por la UTA. Al tratarse de un grupo determinado de empleados con reclamos específicos, consideraron que se trata de un conflicto pluriindividual, lo que descarta la competencia federal.
Falta de aval expreso. El fallo remarca que el sindicato no presentó el consentimiento escrito de los choferes para representarlos en un proceso ordinario, una formalidad que —según la Cámara— debilita su legitimación procesal.
Qué puede ocurrir ahora
Con esta resolución, queda sin efecto la obligación inmediata de San José de incorporar a los 237 ex choferes, al menos hasta que el caso avance en la Justicia provincial. La causa continuará íntegramente en Entre Ríos, lo que representa un alivio jurídico para la empresa, aunque abre incertidumbre respecto del futuro laboral de los trabajadores involucrados.
Se prevé que el juzgado local notifique formalmente al tribunal de Buenos Aires para que se aparte del expediente. Si existiera una negativa a declinar la competencia, el diferendo deberá ser resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.