La Justicia de Paraguay rechazó el pedido de nulidad de la defensa de Edgardo Kueider y su exsecretaria por la causa de contrabando
La Justicia de Paraguay rechazó el pedido de la defensa del exsenador entrerriano Edgardo Kueider y su exsecretaria Iara Guinsel, que buscaba anular la acusación presentada por el Ministerio Público Fiscal y obtener el sobreseimiento definitivo de ambos en la causa por contrabando en grado de tentativa.
Además, la defensa había solicitado excluir como prueba el video de las filmaciones del 4 de diciembre de 2024, que muestra el momento en que la camioneta de Kueider fue detenida al intentar ingresar a Paraguay desde Brasil, y donde se le secuestró una importante suma de dinero en efectivo.
El juez del Tribunal de Apelaciones en Delitos Económicos, Humberto Otazú, rechazó ambos planteos, y su decisión fue confirmada por la Sala Primera del Tribunal de Apelación en lo Penal, según informó Infobae.
Los argumentos del rechazo
Los abogados Carlos Arévalos y Marcelo Bogado, defensores de Kueider y Guinsel, alegaron que la acusación elaborada por el fiscal Ysrael Villalba no cumplía con los requisitos formales del Código Procesal Penal paraguayo, ya que no detallaba con claridad el relato de los hechos, los fundamentos ni los preceptos jurídicos aplicables.
El juez Otazú desestimó esa postura y sostuvo que la acusación sí cumple con los requisitos legales, aclarando que las acusaciones fiscales no pueden anularse, sino solo las resoluciones judiciales.
La defensa apeló, pero en fallo dividido, la Cámara de Alzada ratificó la decisión del magistrado. Los jueces Gustavo Amarilla Guernica y Silvana Luraghi coincidieron en que el Ministerio Público cumplió con las formalidades procesales, al presentar apartados diferenciados de “relato de hecho”, “conducta atribuida” y “fundamentación de la acusación”.
Amarilla Guernica destacó que el fiscal Villalba describió correctamente la supuesta acción desplegada por los acusados, y que la valoración probatoria sobre la existencia del delito y la participación de Kueider y Guinsel se determinará en el juicio oral.
La disidencia
La jueza Claudia Criscioni votó en disidencia, al considerar que debía anularse la acusación y la elevación a juicio, y convocarse a una nueva audiencia. Argumentó que la Fiscalía no explicó por qué los billetes incautados fueron considerados “mercadería”, elemento central para sostener la imputación por contrabando.
Próximas instancias y causas paralelas
Kueider y Guinsel están acusados de contrabando en grado de tentativa, ya que fueron detenidos antes de ingresar el dinero a Paraguay, en el Puente de la Amistad, que une Foz do Iguazú (Brasil) con Ciudad del Este (Paraguay).
El expediente fue elevado a juicio y su resolución será clave para definir si se autoriza la extradición de ambos a la Argentina, la cual está condicionada a la finalización del proceso penal por contrabando.
En Argentina, el exsenador por Entre Ríos enfrenta dos causas por enriquecimiento ilícito y otros delitos.
Una se tramita en Concordia, donde se investiga su patrimonio desde 1999, cuando inició su carrera política como concejal.
La otra está en el Juzgado Federal de San Isidro, a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, e involucra la causa Securitas y una denuncia posterior de la revista El Disenso sobre presuntas irregularidades vinculadas a coimas y contrataciones estatales.