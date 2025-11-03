La Justicia de Estados Unidos condenó a Barry Bennett, contacto clave de Javier Milei con Donald Trump
Según el documento del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Robert Barry Bennett firmó un “Acuerdo de Enjuiciamiento Diferido (DPA, por sus siglas en inglés) para resolver la investigación del Gobierno sobre violaciones de la Ley de Registro de Agentes Extranjeros y delitos relacionados”. Sintéticamente, Bennett admitió haber conspirado para falsificar, ocultar y encubrir información relevante a FARA, cobrando 2,1 millones de dólares por ese trabajo.
Ante el Departamento de Justicia norteamericano, el asesor admitió su culpabilidad en un juicio diferido por realizar tareas de lobby “clandestino” a favor de Qatar.
La relación de Javier Milei y Donald Trump está intermediada por las gestiones del lobbista Barry Bennett, que se reunió con la oposición dialoguista pero arrastra una condena penal en los Estados Unidos por actividades “clandestinas”.
Imposible saber si Rodrigo De Loredo, Miguel Ángel Pichetto y Cristian Ritondo, el día en que se reunieron para alinear a la oposición “amistosa” con Robert “Barry” Bennett, el lobista estadounidense y asesor de campaña de Donald Trump, sabían que, en 2024, había admitido su culpabilidad por violar la Ley de Registro de Agentes Extranjeros (FARA) a raíz de haber llevado a cabo trabajos no declarados para un gobierno extranjero, puntualmente el de Qatar, en Estados Unidos.
Según el documento del Departamento de Justicia de Estados Unidos, al que accedieron en exclusiva los colegas de Ámbito, Bennett aceptó su culpa y firmó un “Acuerdo de Enjuiciamiento Diferido (DPA, por sus siglas en inglés) para resolver la investigación del Gobierno sobre violaciones de la Ley de Registro de Agentes Extranjeros y delitos relacionados”.
Sintéticamente, Bennett admitió haber conspirado para falsificar, ocultar y encubrir información tejiendo una serie de estrategias de manipulación de la opinión pública por fuera de los términos de la ley. Según los fiscales del caso, por medio de un grupo de defensa, conocido como Yemen Watch o Yemen Crisis Watch, el equipo de Bennett realizó una campaña para poner en el centro de la agenda pública la crisis humanitaria en Yemen, con el objetivo de generar una oleada de opinión negativa sobre los países rivales de Qatar, en Estados Unidos.
En este contexto resulta llamativa la reunión de los legisladores argentinos, ya que, según las palabras del propio De Loredo, el especialista en cabildeo de 61 años habló en nombre del Gobierno de Estados Unidos a pesar de no formar parte de él: “Bennett nos transmitió que Estados Unidos quiere acompañar a la Argentina en dos etapas: primero, evitar una crisis, y después impulsar inversiones de empresas norteamericanas. También manifestó su preocupación por la insustentabilidad política del Gobierno, porque si no logra alianzas internas sólidas, las ayudas externas pierden sentido”, dijo De Loredo.
FUENTE: Julián Maradeo – Ámbito.-