La Justicia de EE.UU. ratificó un fallo que evitó a la Argentina pagar US$500 millones por el “Cupón PBI”
En una semana marcada por la tensión económica y política, el Gobierno recibió un alivio judicial clave. La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos, con sede en Nueva York, rechazó el pedido de los demandantes en el caso “Cupón PBI” de revisar su decisión previa, lo que ratifica la victoria argentina frente al reclamo de más de US$500 millones impulsado por el fondo Aurelius.
“La Procuración del Tesoro de la Nación informa que la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de los Estados Unidos, en el caso Aurelius (sobre ‘Cupón PBI’), rechazó el pedido de los demandantes de revisar su decisión previa audiencia ante el panel que dictó la sentencia o ante el Tribunal en pleno”, señaló el organismo.
Con esta decisión, el tribunal ratificó el fallo del 16 de julio pasado, que había rechazado la apelación de los demandantes y confirmado la sentencia dictada en 2024 por la jueza Loretta Preska. Allí, se había determinado que los fondos no cumplieron con la cláusula de “No Acción” prevista en los contratos.
Desde la Procuración destacaron que “la resolución constituye la confirmación de un triunfo legal para la República Argentina, al impedir una potencial obligación de pago estimada en aproximadamente US$500 millones”.
El litigio surgió de los bonos atados al PBI, creados en 2005 durante la gestión de Roberto Lavagna y Guillermo Nielsen, que contemplaban pagos adicionales si la economía crecía más del 3% anual hasta 2035. Sin embargo, la última vez que Argentina realizó pagos fue en 2011.
La controversia judicial se centró en el cambio de base de cálculo del PBI en 2014, cuando el entonces ministro Axel Kicillof reemplazó la metodología basada en datos de 1993 por una nueva estructura con base 2004. Esa modificación redujo la tasa de crecimiento de 2013 de 4,9% a 3,22%, lo que impidió activar los pagos a los bonistas y derivó en demandas internacionales.
Con este fallo, el Gobierno evita un nuevo golpe financiero en medio de un escenario ya complejo, reforzando un precedente favorable en los tribunales de Nueva York.