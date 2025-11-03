La Justicia cordobesa dictó la prisión preventiva para Pablo Laurta
La Justicia de Córdoba dictó la prisión preventiva para Pablo Laurta, acusado del doble femicidio de Luna Giardina y su madre, Mariel Zamudio. La medida fue ordenada por la Fiscalía de Instrucción de Violencia de Género y Familiar de Segundo Turno, a cargo de Gerardo Reyes.
Laurta está imputado como presunto autor de homicidio calificado por vínculo, alevosía y violencia de género contra su expareja, Luna Giardina, y de homicidio calificado por alevosía y violencia de género contra Mariel Zamudio, madre de Luna. Además, enfrenta cargos por violación de domicilio.
Actualmente, Laurta permanece detenido en la cárcel de Cruz del Eje, donde seguirá alojado mientras avanza la investigación. La decisión judicial se tomó tras evaluar las pruebas recabadas y la gravedad de los hechos.
La imputación contra Laurta incluye delitos de máxima gravedad según el Código Penal, ya que el doble femicidio fue calificado considerando el vínculo, la alevosía y la violencia de género, factores que aumentan la pena prevista. La causa continúa en etapa de instrucción y la fiscalía sigue reuniendo elementos para llevar el caso a juicio. Por el momento, el acusado seguirá detenido, a la espera de nuevas resoluciones judiciales, según informó el Ministerio Público Fiscal (MPF) de Córdoba.
El doble femicidio que conmocionó a Córdoba
Luna Giardina (26) y su madre, Mariel Zamudio (54), fueron asesinadas a balazos en su vivienda en Córdoba el 8 de octubre. Desde el inicio, el principal sospechoso fue Pablo Laurta (39), ex pareja de Luna y padre de su hijo de 5 años.
De acuerdo con la reconstrucción de los investigadores, Laurta ingresó armado a la casa y ejecutó a ambas a quemarropa, antes de escapar con el hijo que tenía con Luna. La fuga finalizó casi 700 kilómetros al este, en Gualeguaychú, Entre Ríos, donde fue detenido el 12 de octubre en un hotel, junto al menor.
Luna había denunciado previamente a su expareja por violencia de género y amenazas, contaba con orden de restricción y botón antipánico, pero estas medidas no lograron impedir el trágico desenlace.