La Justicia confirmó que José Luis Espert viajó 35 veces en aviones de Fred Machado
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi confirmó que José Luis Espert, por lo menos, viajó en unos “35 vuelos” de aviones de empresas de Fred Machado durante la campaña presidencial de 2019 en una de las causas en que se investiga este caso, entre ellos, el traslado entre Buenos Aires y Puerto Madryn para presentar un libro.
En el expediente de Martínez de Giorgi, Espert admitió: “En algunas oportunidades utilicé, con fines electorales, aviones que -según se estableció ahora- directa o indirectamente pertenecerían a esta persona”. Ante la prensa, había hablado de un solo vuelo.
“En ningún caso participé a título personal en su contratación, e incluso ignoraba por completo que pertenecían a Machado. Veo incluso en la causa que se encuentran registrados a nombre de diversas sociedades”, agregó el actual diputado y candidato libertario como cabeza de lista para diputados por la Provincia de Buenos Aires.
Fuentes judiciales confirmaron que en “dos o tres” aviones que están a nombre de empresas de Machado “Espert viajó unas 35 veces” y en “5 de los cuales” el actual diputado nacional de LLA estuvo acompañado por el empresario acusado en Estados Unidos de supuesto lavado de dinero proveniente del narcotráfico.