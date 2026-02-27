La Justicia anuló el polémico jury contra la fiscal Cecilia Goyeneche quien podrá volver a su cargo
El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos anuló hoy el polémico jury que había destituido a la fiscal anticorrupción Cecilia Goyeneche quien fue desplazada tras denunciar al condenado por corrupción, ex gobernador K Sergio Urribarri. Así, tras cuatro años, podrá volver a su cargo.
En un fallo, el Tribunal decidió “hacer lugar al recurso extraordinario de inconstitucionalidad incoado y, en consecuencia, declarar nulo lo decidido en la resolución del 30/11/21 por el Honorable Jurado de Enjuiciamiento, así como todos los actos dictados con posterioridad”.
Tras un fallo de la Corte Suprema de la Nación, el procurador general de Entre Ríos, Jorge García, repuso hace dos semanas a Goyeneche en el Ministerio Público Fiscal, pero aún falta un paso para que vuelva a su cargo de procuradora anticorrupción luego de que fuera removida tras acusar al ex gobernador K Sergio Urribarri en un polémico jury.
Pese a la polémica destitución de Goyeneche, Urribarri –quien fue embajador K ante Israel- fue condenado en 2022 a 8 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, por los delitos de peculado y negociaciones incompatibles con la función pública por el desvío de fondos públicos.
En una resolución, García decidió volverla a la situación administrativa anterior al fallo del Superior Tribunal de Justicia (STJ) de Entre Ríos del 10 marzo de 2023.
Ahora falta que el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, integrado por conjueces, anule el jury y así Goyeneche volvería a ser la procuradora anticorrupción de la provincia, tal como ordenó el Máximo Tribunal de Justicia nacional integrado por Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz.
En su resolución, García también manifestó que “en lo que respecta a los haberes retroactivos a esa fecha, corresponde para su cálculo y liquidación que se dé intervención al área Contable del Ministerio Público Fiscal (MPF)”.
Goyeneche fue destituida por un polémico jury del cargo el 4 de mayo de 2022, con base en las causales de “conducta pública o privada incompatible con las funciones a su cargo” y “mal desempeño de sus funciones” en la causa conocida como “Contratos Truchos”.
Aquella sentencia del jury fue anulada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) el 6 de diciembre de 2024 ante lo que consideró “la gravedad de los vicios vinculados con las integraciones del órgano juzgador en sus diferentes etapas y del órgano acusador son suficientes para tener por acreditado un grave menoscabo a las reglas del debido proceso y a la garantía de defensa en juicio de la recurrente que, a su vez, exhibe entidad suficiente para variar la suerte de la causa y acarrear la nulidad del procedimiento a partir de la conformación del primer órgano juzgador”.