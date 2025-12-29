La Justicia anuló el impuesto a las Ganancias sobre el plus en dólares de los diplomáticos y le ordenó al Gobierno devolver lo retenido
El juez del Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11, Martín Cormick, declaró la nulidad de los artículos del decreto mediante el cual el Gobierno de Javier Milei había dispuesto la aplicación del impuesto a las Ganancias sobre el adicional en dólares por “costo de vida” que perciben embajadores y funcionarios diplomáticos de rango medio y alto por su desempeño en el exterior, un beneficio vigente desde 1979.
El magistrado también exhortó al Poder Ejecutivo a que reintegre la totalidad de las sumas retenidas a los diplomáticos alcanzados por la medida, incluyendo los intereses acumulados, desde el momento en que comenzaron a efectuarse los descuentos.
La resolución judicial alcanza al decreto 652, firmado en agosto de 2024 por el presidente Milei y el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, que había generado un fuerte rechazo en el ámbito diplomático. La medida derivó incluso en una protesta del gremio APSEN, con el respaldo de ATE, frente al Palacio San Martín.
Durante tres meses, el descuento del impuesto se aplicó de manera efectiva, hasta que quedó suspendido por una medida cautelar dictada por el propio Cormick, tras hacer lugar a una acción de amparo presentada por los sindicatos del sector.
Pese al revés judicial, el Gobierno no da la batalla por perdida y ya anticipó que apelará la decisión del juez de primera instancia ante la Justicia, a través del organismo recaudador ARCA.
En términos numéricos, la aplicación del impuesto impactaba sobre unos 550 diplomáticos: alrededor de 150 pertenecientes al servicio exterior, 60 agregados militares y el resto funcionarios que cumplen diversas tareas oficiales fuera del país.