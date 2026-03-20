La Justicia allana las sedes de la AFA en Ezeiza y Viamonte
El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, ordenó este viernes allanamientos en el predio de Ezeiza de la AFA y en su sede de la calle Viamonte en las causas que investiga la mansión de Pilar adjudicada al tesorero de la entidad, Pablo Toviggino, y a los fondos que manejaba en el exterior TourProdEnter, la empresa de Javier Faroni.
Los operativos los lleva adelante la Prefectura Naval y el juez González Charvay dispuso secuestrar documentación en papel y en soporte digital de la trazabilidad bancaria y contable y las facturas de las operaciones que hizo TourProdEnter.
Los operativos comenzaron esta mañana en una causa conjunta en la que se investiga un posible lavado de dinero en la mansión de Pilar y en el presunto manejo irregular del dinero de la AFA en el exterior que estaba a cargo de la empresa de Faroni.
La Justicia ya tiene en su poder los contratos que la AFA, en la gestión de su actual presidente, Claudio “Chiqui” Tapia, firmó con la compañía de Faroni para que administre los fondos de la entidad en el exterior. También cuenta con los balances de la empresa que aportó la Inspección General de Justicia (IGJ).
A esa prueba, el juez González Charvay busca agregar documentación que respalde los movimientos de dinero que hizo TourProdEnter. La denuncia es que hubo manejos irregularidades y que parte de millones de dólares de la AFA se desviaron a empresas fantasmas.
Cuando los agentes de Prefectura Naval llegaron a la calle Viamonte se encontraron un mensaje en la puerta de la AFA que decía: “(CERRADO) Dirigirse a MERCEDES 1366 PILAR”. Se trata de la dirección a la que la AFA quiere llevar su sede oficial pero que todavía no está habilitada y actualmente es un baldío.
Las ordenes de allanamiento no incluyen obtener teléfonos celulares ni detenciones y la causa está bajo secreto de sumario.