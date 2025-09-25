La Justicia absuelve a Andrea del Boca, Julio de Vido y Carlos Ruta por el financiamiento de “Mamá Corazón”
El Tribunal Oral Federal N°7 (TOF7) absolvió a Andrea del Boca, al exministro Julio de Vido y al exrector de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), Carlos Ruta, en la causa por el financiamiento de la novela “Mamá Corazón”, en un juicio oral y público que se inició en marzo pasado.
El tribunal también absolvió a otros acusados en la misma causa: Maximiliano Schwerdtfeger, secretario de la UNSAM; y los exfuncionarios kirchneristas Luis Vitullo, Alberto García y Nahuel Billoni Ahumada.
Durante la audiencia, el juez Fernando Canero recordó a los acusados que podían pronunciar sus últimas palabras antes de la deliberación del tribunal, pero Andrea del Boca y Julio de Vido optaron por no hacer declaraciones. “En primer lugar quiero agradecerles todo el trato para todos y para conmigo en el tribunal. No voy a hacer ninguna manifestación más. Solo agradecerles”, expresó la actriz.
La fiscal federal Fabiana León había acusado a los imputados de financiar la novela mediante un mecanismo de triangulación con la UNSAM, sin concurso ni compulsa de precios, quedándose la productora con el producto de la venta internacional. Para Andrea del Boca había solicitado tres años y medio de prisión; para Julio de Vido, cuatro años y medio, junto con la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos; y cuatro años para Carlos Ruta, además del pago solidario de US$ 3.126.000 como restitución al Estado.
Sin embargo, el TOF7 resolvió absolver a todos los acusados y levantar los embargos que pesaban sobre sus bienes.
La causa judicial
La denuncia fue presentada por el abogado Ricardo Monner Sans en octubre de 2016. En 2018, el juez Sebastián Ramos procesó a De Vido como autor de defraudación contra la administración pública y embargó sus bienes por 60 millones de pesos. Andrea del Boca y Carlos Ruta fueron procesados como partícipes necesarias, con embargos por 50 y 60 millones, respectivamente. La causa fue elevada a juicio oral y público en abril de 2019.
Según Clarín, la productora A+a Group, de Andrea del Boca, cobró más de 24 millones de pesos mediante una contratación directa del ministerio de De Vido, triangulada con la UNSAM, sin licitación ni compulsa de precios. Se preveía que la productora cobrara $36,58 millones y obtuviera un 10% de ganancia, además de la exclusividad en la comercialización internacional.
El juez Ramos destacó que no se cuestionaba la aptitud artística de Andrea del Boca, sino la modalidad de contratación adoptada por la UNSAM, en violación de la normativa vigente. La Cámara Federal confirmó los procesamientos y embargos, señalando que lo cuestionable era la desnaturalización del objeto y la utilización de los fondos públicos asignados.
El abogado de Andrea del Boca, Juan Pablo Fioribello, afirmó que “no hubo delito ni sobrefacturación” y que la causa tenía un fuerte contenido político centrado en De Vido.
Andrea del Boca había anticipado el inicio del juicio en su cuenta de Instagram: “Después de una larga espera de 8 años, finalmente el juicio que va a poner luz ya tiene fecha de comienzo en el 2025… Será justicia”.
Este jueves, con la absolución, el Tribunal revocó todos los procesamientos, levantó los embargos y puso fin a la acción judicial. Los fundamentos del fallo se conocerán próximamente.