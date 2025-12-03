La jura legislativa se desbordó: cánticos, abucheos y un Milei protagonista desde el palco
La jura de los nuevos diputados nacionales se transformó este miércoles en un escenario de cánticos cruzados, abucheos, ovaciones y gestos desafiantes, en una sesión marcada por la presencia del presidente Javier Milei, quien siguió cada instancia desde el palco principal, interactuando con seguidores y devolviendo arengas.
El mandatario ingresó al recinto acompañado por Karina Milei y el jefe de Gabinete Manuel Adorni, en medio de un estruendoso aplauso libertario, tanto desde las bancas como desde las galerías, en una postal que recordó a las jornadas más fervorosas de la era kirchnerista.
Cruces iniciales y clima tenso
El ambiente se caldeó desde el inicio cuando Aldo Leiva (Unión por la Patria), ex veterano de Malvinas, se dio vuelta hacia el palco presidencial y lanzó: “la Patria no se vende”, un clásico grito kirchnerista.
La bancada libertaria respondió de inmediato con abucheos y el canto de “Presidente, presidente”, mientras Milei alzaba los brazos a modo de arenga, completamente mimetizado con el clima de hinchada.
Los diputados de La Libertad Avanza corean al presidente Milei pic.twitter.com/glMxOqbnnX— Los Herederos de Alberdi (@LHDA16) December 3, 2025
Así, comenzó una guerra de consignas entre los bloques: kirchnerismo e izquierda repetían “la Patria no se vende”, mientras los libertarios replicaban con “¡Libertad!”.
Discursos, juras polémicas y silbidos
El cruce se profundizó cuando los primeros en jurar fueron Nicolás del Caño y Romina del Plá, del Frente de Izquierda, quienes colocaron carteles contra la invasión a Venezuela y la “reforma laboral esclavista”.
Ambos juraron por el socialismo, Palestina libre y los derechos de los trabajadores, pero sus palabras quedaron casi inaudibles entre los silbidos libertarios. Incluso, algún diputado llegó a gritarle a Del Caño que se “bañara”.
Del Caño también discutió con Lilia Lemoine, quien desde la primera fila lanzó provocaciones permanentes a los legisladores opositores, especialmente a Myriam Bregman.
La tensión continuó cuando la izquierda y sectores kirchneristas mencionaron en sus juramentos consignas como “la libertad de Cristina” —en referencia a la ex presidenta— o los “30 mil compañeros detenidos y desaparecidos”, lo que generó fulminantes abucheos libertarios.
El oficialismo también tomó el micrófono
El diputado mendocino libertario Álvaro Martínez protestó ante el presidente de la sesión, Gerardo Cipolini, reclamando que las juras se limitaran a lo formal.
Sin embargo, dio marcha atrás cuando su coprovinciano Luis Petri, saliente ministro de Defensa, improvisó un discurso al jurar por la Virgen del Ejército de los Andes y recibió una ovación de su bancada con el puño en alto.
El gesto polémico de Grabois
Uno de los momentos más tensos ocurrió con la jura de Juan Grabois, quien al dirigirse al estrado giró hacia Milei y realizó un gesto con la mano izquierda que muchos interpretaron como saludo nazi.
Fuentes cercanas al dirigente aclararon luego que se trataba del saludo de Katniss Everdeen de “Los Juegos del Hambre”, símbolo de resistencia y rebelión.
Tras eso, Grabois hizo la clásica V peronista y repitió el gesto hacia Patricia Bullrich.
Antes de volver a su banca, le dirigió a Juliana Santillán un gesto con la nariz, en alusión a las acusaciones opositoras sobre consumo de cocaína.
Escenas inusuales y juras particulares
También llamó la atención la presencia de la diputada libertaria Virginia Gallardo, quien juró vestida de blanco y con su hija en brazos, evocando una estética nupcial.
Por su parte, la diputada de La Libertad Avanza Patricia Holzman, directora de la Fundación Judaica, optó por “prometer” en lugar de jurar, apoyando su mano sobre la Torá, lo que recibió la aprobación explícita de Milei.
Finalmente, el sacerdote Juan Carlos Molina (UxP) juró vestido con atuendo religioso, mencionando a los wichís del Impenetrable, el Papa Francisco, Hebe de Bonafini, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y al pueblo de Santa Cruz.