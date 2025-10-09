La Junta Electoral rechazó reimprimir las boletas y los electores verán la cara de Espert
La Junta Electoral Nacional con asiento en La Plata resolvió este jueves rechazar el pedido de La Libertad Avanza para reimprimir las boletas únicas de papel de la provincia de Buenos Aires, tras la renuncia de José Luis Espert a su candidatura, al considerar que resulta “material, temporal y jurídicamente inviable”.
De esta forma, se mantiene vigente el modelo oficializado que lleva al tope de la lista a Espert junto a Karen Reichardt -nombre artístico de Karina Celia Vázquez-, ambos con fotografía, en línea con el fallo dictado ayer por el juez federal con competencia electoral Alejo Ramos Padilla.
En el fallo, la Junta planteó que el pedido de La Libertad Avanza “resulta jurídicamente improcedente”, ya que “contradice el régimen de plazos, etapas y competencias establecido por el Código Electoral Nacional”. Además, indicó que las etapas de oficialización de candidaturas y aprobación de boletas son secuenciales y preclusivas, por lo que no pueden reabrirse una vez concluidas.
Además, enfatizó que “las etapas de aprobación del modelo de boleta, prueba de impresión y orden de tirada se encuentran jurídicamente clausuradas, y no existe en el régimen electoral norma alguna que habilite su reapertura ante la renuncia de uno o más candidatos”.
Más adelante el fallo también indicó que aceptar el pedido generaría un precedente riesgoso, habilitando futuras reimpresiones por renuncias o cambios internos de candidatos, lo que pondría en riesgo la estabilidad y previsibilidad del sistema electoral.
Finalmente, la Junta sostuvo que “ordenar una reimpresión total del instrumento de votación […] implicaría un riesgo cierto de frustrar la realización de los comicios”.