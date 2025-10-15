La Junta Electoral bonaerense prohibió a LLA cambiar los afiches con la cara de Espert por la de Santilli
A pocas semanas de las elecciones legislativas, la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires denegó el pedido de La Libertad Avanza (LLA) para reemplazar los afiches electorales con la imagen de José Luis Espert —quien renunció a su candidatura tras el escándalo por su presunto vínculo con el narcotraficante Fred Machado— por nuevos carteles con la foto de Diego Santilli, actual postulante del espacio.
La decisión, tomada por Jorge Eduardo Di Lorenzo, presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata; Hilda Kogan, presidenta de la Suprema Corte bonaerense; y el juez federal con competencia electoral Alejo Ramos Padilla, se basó en razones de imposibilidad material, extemporaneidad y falta de sustento jurídico.
Antecedentes y pedido libertario
Luego de que la Justicia también negara la reimpresión de la Boleta Única de Papel (BUP) para incluir la imagen de Santilli, el apoderado de LLA, Alejandro Carrancio, solicitó reimprimir 40.000 afiches de listas completas con el nuevo rostro del candidato. El objetivo era unificar la comunicación visual entre los afiches y las boletas de votación.
Sin embargo, el pedido recibió un fuerte rechazo por parte de la oposición y del Ministerio del Interior, que informó que el proceso demandaría al menos 72 horas y un costo de más de 7 millones de pesos ($7.046.800,00), equivalente a $176,17 por unidad.
Argumentos de la Junta Electoral
La Junta Electoral determinó que la solicitud era materialmente imposible en esta etapa del proceso electoral. Explicó que la reimpresión implicaría reabrir bolsines cerrados, recuperar material ya distribuido y reorganizar la logística, lo que pondría en riesgo la trazabilidad y transparencia de las elecciones.
“No se trata de una cuestión de conveniencia o costos, sino de una imposibilidad material. Las condiciones temporales y logísticas ya no permiten retrotraer etapas concluidas sin afectar la regularidad del proceso electoral”, sostiene el acta oficial.
Asimismo, la Junta subrayó la necesidad de mantener coherencia entre la Boleta Única Papel y la cartelería electoral, para evitar confusiones entre los votantes:
“La uniformidad entre el instrumento de votación y la cartelería resulta indispensable para garantizar la claridad y coherencia del sufragio”.
Finalmente, la resolución resolvió “no hacer lugar al pedido de reimpresión” presentado por La Libertad Avanza, por considerarlo extemporáneo, materialmente imposible y jurídicamente improcedente.