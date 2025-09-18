La jueza Preska rechazó un pedido de YPF y ordenó avanzar con el Discovery en el juicio por la expropiación
En el marco del juicio que se desarrolla en Nueva York por la expropiación de YPF, la jueza Loretta Preska rechazó un planteo de la compañía y dispuso que se cumpla con una instancia clave solicitada por los demandantes Petersen y Eton Park.
La magistrada resolvió que la empresa deberá entregar en un plazo de 15 días la documentación requerida en el proceso de Discovery, etapa destinada a establecer si YPF actúa como “alter ego” del Estado argentino.
Este punto resulta decisivo, ya que si se confirma que la petrolera funciona como una “extensión” del Estado, sus activos podrían quedar expuestos a embargos para garantizar el cumplimiento de la sentencia, estimada en 18.000 millones de dólares.
Además, la jueza instruyó a la compañía a presentar, en el mismo plazo, un plan en el que se detalle qué documentación e información será entregada durante el Discovery.
Los alegatos comenzarán el 25 de septiembre, donde se debatirá si se ratifica la decisión de Preska que ordena transferir acciones de YPF a los demandantes como parte de pago.
Preska aclaró que el análisis sobre el alter ego no implica reabrir el caso original, sino definir si la empresa puede ser utilizada como vehículo para ejecutar la sentencia contra la Argentina. Asimismo, instó a las partes a negociar los límites de los documentos y comunicaciones que deberán presentarse.
En este contexto, YPF enfrenta frentes judiciales abiertos en Nueva York y continúa bajo una fuerte presión internacional mientras se discute la forma en que se afrontará una de las condenas más costosas de la historia argentina.