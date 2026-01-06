La “joya turística” sin brillo: baños inmundos, playas vedadas y abandono en el Perilago de Salto Grande
El Perilago de Salto Grande volvió a ofrecer este fin de semana una postal incómoda para el relato oficial del Gobierno de Entre Ríos. Mientras desde la Casa Gris se insiste en promocionarlo como “la joya turística de la provincia”, bañistas de Concordia difundieron imágenes que muestran baños públicos en condiciones deplorables, playas afectadas por el verdín e inhabilitadas para el baño y un acceso vial que parece más una prueba de destreza que una ruta turística.
Las fotografías, tomadas el sábado alrededor de las 20 horas en los sanitarios de la Península Soler, muestran suciedad acumulada, residuos, inodoros inutilizables y ausencia total de limpieza, justo en uno de los horarios de mayor concurrencia y en plena temporada estival. “Era un asco, imposible entrar”, resumió uno de los testimonios que acompañó el material enviado a este medio.
El malestar fue generalizado entre quienes eligieron el lago para pasar la tarde y la noche. Lejos de un episodio aislado, los reclamos apuntan a un problema reiterado: servicios básicos que no se mantienen, en uno de los espacios recreativos públicos más importantes de Concordia.
¿Quién se hace cargo del abandono?
El Perilago de Salto Grande es administrado por la Corporación para el Desarrollo de Salto Grande (Codesal), organismo provincial responsable de la gestión, el mantenimiento y la puesta en valor de playas y espacios recreativos. En ese marco, la limpieza y el funcionamiento de los baños públicos forman parte de sus obligaciones.
Dentro del predio funcionan cantinas y servicios gastronómicos concesionados a privados. Sin embargo, de la información pública disponible no surge que los concesionarios deban encargarse de la limpieza de los sanitarios generales, salvo que estén expresamente incluidos en el área concesionada, algo que depende de cada contrato en particular.
La falta de precisiones oficiales y la ausencia de información accesible sobre las responsabilidades concretas solo profundizan la confusión y el enojo de los usuarios, que no encuentran respuestas ante situaciones que afectan directamente la salud y la dignidad de quienes visitan el lugar.
Reclamos que se repiten, promesas que no alcanzan
Los visitantes coincidieron en que la falta de limpieza en horarios de alta afluencia contrasta de manera brutal con la imagen idílica que se intenta vender del Perilago. “Con la cantidad de gente que había, los baños tendrían que limpiarse varias veces por día”, señaló otro bañista, que también aportó imágenes.
A este panorama se suma el estado crítico del agua en varias playas del embalse, afectadas por el verdín, que obligó a inhabilitar sectores completos para el baño. Como si fuera poco, el acceso al lugar termina de completar el combo: la Ruta Nacional Nº 015, principal vía que une Concordia con el Perilago y el Puente Internacional de Salto Grande, presenta baches profundos y tramos casi intransitables, denunciados desde hace meses por vecinos, trabajadores y turistas.
Aunque la ruta depende de Vialidad Nacional, el deterioro viene siendo advertido mediante campañas de firmas y reclamos formales, alertando que sin una intervención urgente se transforma en otro factor que ahuyenta visitantes y pone en riesgo la seguridad vial.
La joya… según el relato oficial
Todo este cuadro —baños inmundos, playas vedadas, accesos destruidos y ausencia de respuestas claras— se da en el mismo lugar que el gobernador Rogelio Frigerio suele presentar como “la joya turística de la provincia”. Una joya, sí, pero opaca, descuidada y cada vez más lejana a la experiencia que promete la propaganda oficial.
