La izquierda cerró campaña en Paraná
En la tarde de este jueves se realizó el cierre de campaña del MST Nueva Izquierda en la Plaza Alvear, de espaldas a la Bolsa de Cereales. En una jornada de difusión de propuestas y de fuerza militante la izquierda de la provincia convocó a “fortalecer una alternativa de los trabajadores para hacer frente a las políticas de ajuste del FMI, Milei, Frigerio y la complicidad del PJ”.
Las principales candidatas brindaron unas palabras a los presentes, Sofía Cáceres Sforza, candidata a senadora, dijo: “Esta fue una campaña que como siempre desde el MST hemos hecho a pulmón y en las calles, en el marco de que somos un partido que se autofinancia, un partido que se construye día a día en la lucha, en las calles, con compañeros y compañeras muy valiosos y valiosas”.
Sforza, destacó que: “Esta campaña estuvo atravesada, -lo sabemos porque hemos estado en las calles-, por una profunda crisis económica, social, política, que se ha expresado en un hartazgo. Hay una sensación concreta y material de que no se aguanta más, de que este gobierno no se aguanta más. El gobierno de Javier Milei no solo es un gobierno ajustador, sino que es estafador, coimero y corrupto y relacionado al narcotráfico”.
Y añadió: “Mientras nos piden a los trabajadores, a la juventud, a las mujeres, a los jubilados, a los universitarios, a las personas y a la discapacidad, al Garrahan, que sigamos ajustándonos, que sigamos poniendo el lomo para un mañana, un futuro mejor que nunca llega. Por el contrario, todos los días vemos cómo no llegamos a fin de mes y cómo aumentan nuestros costos de vida y también cómo se precarizan día a día nuestras vidas”.
“En ese marco, lo que nosotros vemos es que no hay una oposición al gobierno de Javier Milei. Porque no tiene mayoría en las cámaras y sin embargo ha logrado pasar la ley de bases, los vetos, se le ha garantizado una gobernabilidad con una rosca política de todos lo que hoy están en otras listas y dicen que lo van a enfrentar y son la oposición”, consignó Sforza.
“Todos les han garantizado de alguna manera u otra la gobernabilidad. Y el propio Frigerio que está desparramado en la lista de la Libertad Avanza y en la PS que tiene funcionarios y diputados de Frigerio y que hoy dicen ser una alternativa diferente. Nosotros decimos que la única alternativa real de lucha y de oposición a este gobierno ajustador ha sido la izquierda. Que no ha dejado nunca las calles, que no se ha vendido nunca por ninguna compra ni por ningún voto”.
“Este 26 de octubre es con la izquierda”
Por su parte, la candidata a diputada nacional Nadia Burgos expresó: “Ayer Frigerio decía: ‘hay que fortalecer la lista de Milei para no volver al pasado’. Bueno, ¿saben qué? Frigerio es el pasado. Porque Frigerio es Menem, porque Frigerio es Macri, y porque todos esos coimeros, estafadores, son los responsables directos de traernos a la situación que hoy estamos viviendo. Esta campaña electoral fue una campaña atravesada por todas las luchas y por eso, porque cada vez que hay una lucha, el MST está, porque cada vez que hay una lucha, el Frente de Izquierda Unida está”.
“Y en ese marco, y sabiendo que a partir del 27 de octubre la situación de crisis se va a profundizar, porque ahora parece que el que define los designios económicos y políticos de este país es Trump y Bessent, el Tesoro de Norteamérica y Estados Unidos, en un acto de sumisión brutal como nunca se ha visto, entonces sabemos que las consecuencias van a ser mayor precarización de la vida”, resaltó.
“En esta Argentina de devastación, que es una Argentina para los ricos, que sigue concentrando las riquezas en los sectores cada vez más minoritarios, votar al Frente de Izquierda Unidad es un voto verdaderamente útil, porque es un voto que va a determinar que haya representantes en el Congreso Nacional que defiendan verdaderamente nuestros intereses, los intereses de la clase trabajadora, los intereses que han quedado de lado desde hace muchísimo tiempo por todos los partidos propatronales, por el PJ, por el radicalismo, por el Partido Socialista, por la Libertad Avanza”, puso de relieve Burgos.
Y remarcó: “Nosotros no recuperamos la política para nuestros intereses, la política la van a seguir haciendo las bolsas de cereales, las corporaciones, el Fondo Monetario Internacional, Estados Unidos. Milei y los partidos tradicionales nos están proponiendo la barbarie. Son los sectores que apoyan Netanyahu que apoyan el genocidio de Palestina y hablamos de Palestina en esta campaña no solamente porque es una necesidad humanitaria, porque en este momento hay un genocidio y porque además somos un pueblo que hemos sufrido más de un genocidio. Sabemos muy bien cómo enfrentar toda esa terrible política de destrucción, de hambreo, de saqueo, de contaminación y además de exterminio de la vida. Palestina tiene que ser libre del río al mar y porque decimos genocidio nunca más en todo el mundo”.
Por último, Nadia Burgos enfatizó: “Este 26 de octubre es con la izquierda, porque cualquier otra opción es una opción de mentiras, de coima y estafa. Este 26 de octubre es con la izquierda, porque somos la fuerza de los trabajadores, de las mujeres, de la juventud, de los jubilados, que todos los días les ponemos el cuerpo para salir adelante. Y es con la izquierda porque no transamos, porque siempre vamos a estar del mismo lado, del lado de la lucha y del lado de construir el mundo que nos merecemos, el mundo que soñamos y el mundo que conquistaremos en unidad, con fuerza, en la calle y con toda la energía revolucionaria que nosotros tenemos”.