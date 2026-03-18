La intendenta Rosario Romero acompañó la entrega de certificados de la Diplomatura en Gestión de Municipios Sostenibles
La intendenta Rosario Romero acompañó al decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), Sebastián Pérez, en la entrega de certificados a 69 egresados de la Diplomatura Universitaria en Gestión de Municipios Sustentables, que se realizó este martes por la mañana en la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER.
Romero señaló que junto a la Facultad “venimos transitando un camino de capacitación, en este caso en Municipios Sustentables”, y destacó que “la Municipalidad de Paraná tuvo 20 participantes en esta diplomatura, lo que nos pone muy contentos por el resultado alcanzado”.
En esa línea, agregó: “Hacia el futuro esperamos seguir trabajando con la Universidad para que cada vez más funcionarios y empleados municipales tengan la posibilidad de seguir formándose y fortaleciendo sus capacidades para el gobierno de la ciudad”.
Por su parte, Pérez consideró “muy importante esta entrega de diplomas en el marco de los 60 años de la Facultad”. Sobre la propuesta académica, explicó que “combina lo teórico con lo práctico y está pensada para funcionarios y trabajadores municipales, con el objetivo de que ese conocimiento se traduzca en beneficios concretos para los municipios y sus comunidades”.
Cabe consignar que también estuvieron presentes el intendente de Viale, Carlos Weiss, y la intendenta de Villa Elisa, Susana Lambert.