La intendenta de Villa del Rosario destacó el acompañamiento del gobernador, Rogelio Frigerio, a su municipio
Rogelio Frigerio recibió este martes a la intendenta de la localidad del departamento, Federación, Vanina Perini, quien definió la reunión como “positiva”. “Siempre es bueno hablar de primera mano, y pudimos charlar mucho sobre la realidad de nuestro pueblo, donde el municipio está muy presente”, enfatizó la funcionaria.
“Vinimos a reafirmar este acompañamiento de la provincia, particularmente en salud y, asimismo, a través de la Comisión Administradora del Fondo Especial de Salto Grande (Cafesg), a algunas obras en la zona rural”, detalló la intendenta.
Adelantó también que “el próximo 24 de enero vamos a estar disfrutando de una nueva edición de la Fiesta del Inmigrante, que es un festival popular, gratuito y donde regularmente tenemos el acompañamiento del gobierno provincial”.
Por último, manifestó que el gobernador le transmitió que “va a brindar su apoyo en todo lo que pueda”. “Sabemos que la realidad es compleja a nivel nacional y provincial, y el ámbito municipal tampoco escapa eso, pero él siempre trata de estar muy presente. Nos conoce y trabajamos mancomunadamente con las Cámaras de Diputados y Senadores, y coordinamos permanentemente con los referentes departamentales, así que vamos por buen camino”, concluyó.