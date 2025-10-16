Se aceleró la inflación mayorista
El Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) subió 3,7% en septiembre, su mayor incremento desde marzo de 2024, según informó el INDEC. La suba se dio en un contexto de tensión cambiaria, cuando el dólar oficial alcanzó el techo de la banda y el Gobierno debió intervenir con fuerza para sostener el esquema vigente.
Como resultado, los productos importados registraron un salto del 9%, siendo los principales responsables de la aceleración inflacionaria del mes.
Por su parte, los productos nacionales mostraron un alza promedio del 3,3%, con incrementos del 4% en bienes primarios y del 3,2% en manufacturas. Dentro de estos, las mayores subas provinieron de productos agropecuarios (+3,7%), refinados del petróleo (+3,4%) y vehículos (+5%).
Se trató del cuarto aumento consecutivo del IPIM, tras el 3,1% de agosto. Además, el dato mostró un impacto más pronunciado que la inflación minorista, que en el mismo período avanzó del 1,9% al 2,1%.
La diferencia entre ambos índices responde a que el IPIM incluye una mayor proporción de bienes transables, sensibles al movimiento del tipo de cambio, y a que mide variaciones quincenales, mientras el IPC releva la evolución de precios en forma mensual.