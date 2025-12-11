La inflación de noviembre fue de 2,5%: viene subiendo desde mayo pasado
En el mes posterior a las elecciones legislativas, de la que el Gobierno salió victorioso, y ya con un mercado cambiario tranquilizado, la inflación mantuvo en noviembre un nivel similar al de octubre y cerró en 2,5%. La cifra se ubicó por encima del nivel que preveían la mayoría de los analistas, que habían pronosticado que no perforaría el 2%.
La suba de precios acumuló 27,9% en lo que va del año y fue de 31,4% en los últimos 12 meses, según informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). La inflación núcleo, que no contempla subas estacionales ni de servicios regulados, mostró un avance de 2,6% –había sido de 2,2% en octubre–.
Es la primera vez en el año que la inflación de un mes se ubica por encima de la de igual mes de 2024 (en ese período el IPC fue de 2,4%).
La división de mayor aumento en el mes fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,4%), seguida de Transporte (3%); en tercer lugar, en tanto, se ubicó Alimentos y bebidas no alcohólicas (2,8%). “La división con mayor incidencia en la variación mensual regional fue Alimentos y bebidas no alcohólicas”, precisó el informe oficial.
En contraste, las dos divisiones que registraron las menores variaciones en noviembre fueron Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,1%) y Prendas de vestir y calzado (0,5%). “A nivel de las categorías, los precios Regulados (2,9%) lideraron el incremento, seguidos de IPC núcleo (2,6%) y Estacionales (0,4%)”, indicó el informe del Indec.
El alza de los precios estuvo, como se dijo, por encima de lo que esperaban analistas del mercado. El Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) –que elabora el Banco Central (BCRA) entre consultoras, bancos y otros actores del sector privado–, había arrojado que el mercado no esperaba que la inflación perforara en los últimos meses del año el piso del 2% mensual, el nivel en el que está desde septiembre. De hecho, pronosticó un IPC 2,3% en noviembre.
La principal dificultad que veían los expertos para que se lograra perforar el 2% mensual, era el fuerte incremento del rubro alimentos –particularmente la carne– y los ajustes aplicados en precios regulados, como las tarifas de gas, electricidad y transporte.
Aun así, estos analistas habían anticipado que el dato resultaría positivo y que el desafío, de ahí en más, sería sostener la trayectoria descendente en 2026 para cerrar ese año con una inflación inferior al 20%.
Más allá de este avance en la reducción de la inflación, esta variable empezó a pesar menos en el discurso oficial porque hace meses que las encuestas de opinión registran que otras preocupaciones son más importantes para los argentinos. Si bien la baja de inflación es la política oficial más reconocida por los consultados, en el tope del ranking de preocupaciones lidera la “economía en general” (16%). Luego, aparecen la “corrupción” (15%) y más atrás los “bajos salarios” (11%).