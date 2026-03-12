La inflación de febrero se mantuvo en el 2,9% y la variación interanual se aceleró al 33,1%
Contrariamente a lo que esperaba el mercado, la inflación continúa presionada y se mantuvo en el 2,9% durante febrero, según informó este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). La Núcleo se aceleró del 2,6% al 3,1%, impulsada fuertemente por el salto de la carne. En tanto, la variación interanual se aceleró al 33,1%, mientras que en el acumulado del primer bimestre del año marcó el 5,9%.
Se trata del noveno mes consecutivo que la inflación no se desacelera, pese a que febrero es un mes con menor cantidad de días por lo que el aumento de precios suele ser menor. Para marzo además comienza a pesar la Guerra en Medio Oriente, que disparó el precio del petróleo y lo llevó cerca de los u$s100 por barril, lo que ya comienza a trasladarse de a poco en los surtidores de las estaciones de servicio y generará mayor alza de precios por los costos del transporte.
De esta manera, se aleja la posibilidad de que la inflación arranque con 0% en julio o agosto, como prometó reiteradamente el presidente Javier Milei.
Entre los rubros que más subieron, se destacó Vivienda, electricidad, gas y otros combustibles (+6,8%), producto del incremento en las tarifas de gas, agua y electricidad en la mayoría de las provincias, así como también por la implementación del nuevo esquema de subsidios.
Le siguió en importancia de aumento Alimentos y bebidas no alcohólicas (+3,3%), impulsado por la suba de carne y derivados. A contramano, por un factor estacional se observó una leve baja en frutas y verduras. Este rubro fue el de mayor incidencia a nivel nacional, a excepción de la Patagonia.
Por su parte, prendas de vestir y calzado no mostraron variación con respecto a enero, mientras que hubo deflación en prendas de vestir y calzado (0,5%).
De tal modo, vale reafirmar: el índice sigue lejos de perforar el 2% mensual, clave para retomar la desinflación a la que apunta el Gobierno, proceso que se detuvo a partir de junio.