La inflación de enero volvería a ubicarse por encima del 2% impulsada por alimentos
El inicio del año mostró una persistencia de aumentos en los rubros más sensibles del consumo cotidiano y, según distintos relevamientos privados, la inflación de enero se ubicará nuevamente por encima del 2%.
Las estimaciones coinciden en que el principal factor de presión volvió a ser el rubro alimentos y bebidas, que se mantiene en niveles elevados pese a la estabilidad macroeconómica y cambiaria registrada en las últimas semanas.
De acuerdo con informes a los que accedió la Agencia Noticias Argentinas, hacia el cierre del mes se observó una aceleración de precios concentrada en productos frescos y bienes de demanda rígida. No se registraron saltos bruscos, pero el aumento sostenido en góndolas fue suficiente para mantener el índice general en alza.
Carnes, verduras y aceites encabezaron las subas y sostuvieron el impacto sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC), aun en un contexto sin movimientos abruptos del tipo de cambio ni ajustes generalizados en tarifas.
Qué proyectan las consultoras privadas
Las mediciones privadas muestran un consenso en torno a una inflación cercana al 2,5%, con diferencias metodológicas:
- Econviews: proyectó la suba más alta, con un 2,8%.
- LCG: estimó un 2,5%, con fuerte incidencia del precio de la carne.
- Almaceneros de Córdoba: calculó una variación de entre 2,4% y 2,5%.
- Equilibra: ubicó el índice en 2,2%.
- IPC Online Bahía Blanca: registró el valor más bajo, cercano al 1,9%.
Alimentos resistentes y un cambio en la medición
El comportamiento responde a lo que las consultoras definen como “núcleos persistentes” de inflación dentro de la canasta básica. Si bien hubo factores que moderaron el índice —como bajas estacionales en algunas verduras, ajustes acotados en lácteos y estabilidad en precios regulados, como los combustibles—, el peso de los alimentos frescos volvió a ser determinante.
De cara a febrero, el escenario sumará un cambio técnico relevante: el INDEC comenzará a medir la inflación con una nueva canasta de bienes y servicios. La actualización incorporará hábitos de consumo más recientes, con mayor ponderación de los servicios y una menor incidencia relativa de los alimentos, lo que podría modificar la lectura estadística del índice en los próximos meses.