La inflación de diciembre se aceleró por cuarto mes consecutivo, pero acumuló en 2025 un 31,5%, su menor nivel en ocho años
La inflación de diciembre llegó al 2,8% -por encima de lo esperado por el mercado en 2,3%- y empardó el aumento de precios de abril, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). En 2025, la variación de precios se ubicó en el 31,5%, su menor nivel en ocho años, cuando el índice cerró en 24,8%.
El aumento de precios fue producto de una mayor variación de los precios Regulados (+3,3%), producto de los aumentos en el transporte y combustibles. En tanto, el IPC Núcleo se aceleró al 3%, un alza de 0,4 puntos porcentuales (p.p.) por encima de noviembre, que se explica por la suba en torno al 10% en las carnes, en un contexto donde la estacionalidad propia de diciembre con el verano y las fiestas, así como también el atraso relativo que acumulaban respecto al precio del novillo traccionaron los precios. Los Estacionales avanzaron apenas 0,6%, con una fuerte baja de verduras.
Sobre la variación de los combustibles, desde que se levanto la obligación de las petroleras de informar sus precios, vienen teniendo bastante impacto sobre el índice.
Vale destacar que a partir de la medición de los precios de enero, el INDEC comenzará a utilizar la canasta incluida en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017-18. Esta canasta tiene un mayor peso de servicios públicos y privados -uno de los rubros que más aumentó en el último tiempo-, mientras que hay una menor valoración de alimentos y vestimenta.
Aumentos destacados de diciembre
Según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que elabora el Indec, los rubros que más aumentaron el mes pasado fueron: Transporte (4%); Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (3,4%); Comunicación (3,3%); Restaurantes y hoteles (3,2%); y Alimentos y bebidas no alcohólicas (3,1%).
Por el otro lado, hay siete categorías que se ubicaron por debajo del nivel general: Bebidas alcohólicas y tabaco (2,8%); Bienes y servicios varios (2,6%); Recreación y cultura (2,5%); Salud (2,1%); Equipamiento y mantenimiento del hogar (2%); Prendas de vestir y calzado (1,1%); Educación (0,4%).
El informe publicado este martes por el Indec también arroja una comparación rubro por rubro interanual.
Así, en 2025 el rubro que más subió fue Educación, con 52,3%. Le siguió la división Restaurantes y hoteles, con 42,2% entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025. En el tercer escalón quedó Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con 41,6%.
Por encima del valor anual general (31,5%) también se ubicaron Comunicación (35%), Bienes y servicios varios (32,9%), Alimentos y bebidas no alcohólicas (32,2%) y Transporte (32%).
Por debajo de la inflación acumulada en 2025 quedaron Recreación y cultura (30,5%), Salud (28,2%), Bebidas alcohólicas y tabaco (25,2%), Equipamiento y mantenimiento del hogar (19,3%) y Prendas de vestir y calzado (15,3%).
Conclusión
El 2025 fue un año marcado por las elecciones de medio término que arrancaron en mayo, con los comicios en CABA y cerraron en octubre con los nacionales. En ese contexto, la dinámica de la inflación tendió a desacelerarse en la primera mitad del año, pero hacia el segundo semestre se recalentó.
Si se observa el panorama completo, lógicamente el resultado del año es bueno porque cae por segundo año consecutivo. Sin embargo, subrayó que en los últimos -siete- meses se mantiene la tendencia alcista y no logró perforar la variación de mayo (+1,5%), que fue el menor nivel mensual en seis años. El 2,8% mensual es regresar al valor de abril del 2025.