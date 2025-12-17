La industria metalúrgica sufrió una nueva y pronunciada caída, acentuándose un escenario recesivo
Según un trabajo de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), la actividad metalúrgica cayó en noviembre, con bajo uso de la capacidad instalada, caída del empleo y un escenario recesivo persistente.
Durante noviembre de 2025, la actividad metalúrgica registró una caída interanual del 4,2% y una contracción mensual del 0,5% respecto de octubre. Con este resultado, el sector acumula una baja del 0,3% en lo que va del año y continúa operando muy por debajo de sus niveles máximos recientes, con un retroceso del 18,3%.
De acuerdo al informe del Departamento de Estudios Económicos de la Asociación, la utilización de la capacidad instalada profundizó su deterioro al ubicarse en 44,4%, tras una reducción interanual de 6,1 puntos porcentuales. Se trata de uno de los registros más bajos de la serie histórica y refleja un uso muy limitado del aparato productivo, confirmando el carácter recesivo del actual escenario industrial.
Desde el plano sectorial, el desempeño continúa siendo mayoritariamente contractivo. Maquinaria Agrícola (-2,6%) y Carrocerías y Remolques (-3,1%), que habían liderado el repunte del primer semestre, mostraron una marcada pérdida de dinamismo: el primero profundizó su caída y el segundo evidenció una desaceleración en su nivel de actividad.
El resto del entramado metalúrgico también presentó retrocesos: Autopartes (-4,8%), Fundición (-18,2%), Bienes de Capital (-3,4%), Equipos y Aparatos Eléctricos (-3,4%), Equipamiento Médico (-2,8%) y Otros Productos de Metal (-2,7%) registraron caídas interanuales persistentes, con Fundición nuevamente como el sector más afectado.
En el plano provincial, todos los distritos registraron caídas interanuales, profundizando el retroceso observado en los últimos meses. Santa Fe (-1,5%) mostró una baja más acotada que en octubre, aunque continúa en terreno negativo. Entre Ríos (-1,5%), tras un registro positivo el mes anterior, volvió a presentar valores negativos.
Córdoba (-5,6%) profundizó la contracción interanual, mientras que en Mendoza (-1,8%), si bien el descenso fue más moderado, la actividad se mantuvo por debajo de los niveles de 2024. Buenos Aires (-5,6%) volvió a exhibir el resultado más desfavorable entre las principales jurisdicciones metalúrgicas, siendo el mayor aporte negativo al promedio general del sector.
En materia de empleo, las empresas metalúrgicas registraron una caída interanual del 3,3% y una baja mensual del 0,4% respecto de octubre.