La industria metalúrgica muestra signos de estancamiento y caídas generalizadas en agosto
Durante agosto, la actividad metalúrgica registró una caída interanual del 6,1% y una disminución de 2,3% respecto a julio, acumulando un crecimiento de apenas 1,6% en lo que va del año. Según el informe del Departamento de Estudios Económicos de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (Adimra), la producción se mantiene 17% por debajo de sus máximos históricos, evidenciando un estancamiento prolongado.
El documento también advierte que la utilización de la capacidad instalada (UCI) cayó 3,2 puntos porcentuales interanuales, ubicándose en 44,8%, uno de los niveles más bajos de la historia y comparable a los meses de marzo a junio de 2020, durante la pandemia.
Opinión de la dirigencia metalúrgica
El presidente de Adimra, Elio Del Re, alertó: “La industria nacional atraviesa niveles productivos muy bajos, que ni siquiera alcanzan a revertir la profunda caída de 2024, lo que refleja un estancamiento generalizado”.
Agregó: “Necesitamos políticas activas que reconstituyan el tejido productivo, porque de lo contrario los niveles actuales pondrán en riesgo el empleo. La salida para el país es con más industria y con todos los sectores trabajando en conjunto”.
Perspectivas y expectativas
Las perspectivas para los próximos meses tampoco son alentadoras: el 74,4% de las empresas prevé que su producción se mantendrá sin cambios o disminuirá. Asimismo, las expectativas sobre empleo son débiles: el 90,5% de las firmas no anticipa aumentos en su plantilla o proyecta una reducción.
Desempeño por sector
A nivel sectorial, Maquinaria Agrícola (-1,9%) y Carrocerías y Remolques (6,8%), que habían liderado el crecimiento, mostraron una desaceleración significativa. La maquinaria agrícola pasó a terreno negativo por primera vez en 2025, mientras que Carrocerías y Remolques mantuvo un ritmo positivo pero más moderado.
Otros sectores profundizaron sus caídas: Autopartes (-12,6%), Fundición (-14,4%) y Bienes de Capital (-8,1%), consolidando un panorama complejo. Segmentos adicionales como Otros Productos de Metal (-7,1%), Equipos y Aparatos Eléctricos (-3,4%) y Equipamiento Médico (-1,6%) interrumpieron la leve tendencia positiva previa. El informe concluye que los motores de crecimiento comenzaron a perder impulso, mientras los sectores más rezagados acentúan sus dificultades, generando un escenario de contracción generalizada.
Desempeño provincial
Entre las provincias, Santa Fe (0,2%) logró mantenerse en terreno positivo, aunque con un crecimiento casi nulo. En cambio, Córdoba (-4,5%), Mendoza (-4,4%) y Entre Ríos (-2,7%) registraron retrocesos importantes, mientras que Buenos Aires (-8,7%) se consolidó como la provincia con peor desempeño relativo.
El empleo generado por las empresas del sector cayó 2,9% interanual y 0,5% respecto a julio.
Comercio exterior
En cuanto al comercio exterior, en julio las importaciones de productos metalúrgicos alcanzaron US$2.281 millones, un aumento interanual del 23,0% y un crecimiento mensual promedio del 3,5% respecto a junio de 2024. Por su parte, las exportaciones totalizaron US$527 millones, incrementándose 25,9% interanual.