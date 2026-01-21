La industria metalúrgica cerró 2025 con su peor desempeño desde la pandemia
La actividad metalúrgica cayó 7,1% en diciembre y cerró 2025 con los peores indicadores desde la pandemia, según la cámara empresaria ADIMRA. Con la capacidad instalada en apenas 44%, el sector advierte sobre el impacto de la apertura de importaciones, el derrumbe del consumo y el avance de despidos y suspensiones.
La industria metalúrgica continúa atravesando uno de los momentos más críticos de los últimos años y volvió a registrar una fuerte caída en diciembre, lo que terminó de configurar un 2025 con los peores indicadores desde el parate total provocado por la pandemia. El sector se consolida así como uno de los más golpeados por el desplome de la actividad económica.
Según el informe mensual de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), la actividad cayó en diciembre un 7,1% interanual, mientras que en la comparación mensual la baja fue del 1,3%. De este modo, el año cerró con una contracción acumulada del 0,9%, un dato alarmante si se tiene en cuenta que en 2024 la actividad ya había sufrido un desplome del 12,1%, sin señales de recuperación o “efecto rebote”.
El relevamiento de ADIMRA señala que 2025 fue el peor año para la metalurgia desde 2020. En diciembre, la utilización de la capacidad instalada se ubicó en apenas el 44%, un nivel similar al registrado entre marzo y junio de aquel año, cuando la actividad estuvo prácticamente paralizada. En términos históricos recientes, la producción se encuentra alrededor de veinte puntos por debajo de sus máximos.
“El cierre de 2025 muestra un retroceso incluso frente a un año ya muy regresivo como fue 2024, lo que pone de manifiesto las enormes dificultades que atraviesa la industria metalúrgica”, advirtió el presidente de ADIMRA, Elio Del Re. En ese marco, el dirigente volvió a reclamar la puesta en marcha de una política industrial integral que permita revertir el deterioro del sector.
Entre los factores que explican este escenario, la entidad industrial señaló con especial preocupación la apertura de importaciones impulsada por el gobierno de Javier Milei. “El nivel de importaciones crece a un ritmo superior al 70% interanual y golpea de lleno a la producción nacional”, alertó Del Re, y agregó que a ese fenómeno se suma un consumo interno en marcado retroceso, lo que configura un panorama crítico para la industria y el empleo.
En materia laboral, si bien el empleo se mantuvo relativamente estable durante diciembre, el balance anual muestra una caída del 2,5%. “Hay empresas que comenzaron a despedir fuertemente y otras que empezaron a suspender personal”, advirtió Del Re en declaraciones radiales, en un contexto donde la continuidad de numerosas pymes industriales aparece cada vez más comprometida.