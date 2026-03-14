La industria es el sector más golpeado por el modelo económico de Milei
La utilización de la capacidad instalada en el sector industrial continúa en descenso. Según el INDEC, en enero de 2026, la industria presentó un nivel de utilización del 53,6%, inferior al 55% registrado en el mismo mes de 2025.
Este dato indica un inicio de año con menor actividad en varios sectores clave, en un contexto de ajuste productivo y una demanda aún débil.
El indicador refleja la proporción del potencial productivo de las plantas industriales que está efectivamente en uso. El 53,6% de enero es el más bajo desde marzo de 2024, cuando se registró un 53,2%.
Esto pone de manifiesto que el sector aún no logra recuperarse de la caída en la actividad y el impacto de las importaciones.
A nivel sectorial, la utilización de la capacidad instalada revela la situación actual de la actividad: niveles altos en energía y minería, mientras que las industrias orientadas al mercado interno presentan cifras muy bajas.
En enero, los sectores con mayor utilización de capacidad instalada fueron la refinación de petróleo (86,8%), las industrias metálicas básicas (67,6%) y sustancias y productos químicos (64,8%).
También se destacaron en niveles relativamente altos el papel y cartón (61,7%) y alimentos y bebidas (60,2%).
Por el contrario, los rubros más rezagados incluyeron los productos textiles (23,7%), la industria automotriz (24%) y metalmecánica (31,4%).
La caída interanual más significativa se observó en la metalmecánica, afectada por la disminución en la fabricación de maquinaria agropecuaria y electrodomésticos. De acuerdo con el índice de producción industrial manufacturero, la producción de maquinaria agrícola disminuyó 32,1% interanual, mientras que los aparatos de uso doméstico cayeron 35,8%.
Asimismo, la industria automotriz también experimentó un notable retroceso, con una utilización de capacidad del 24%, muy por debajo del 34,8% de enero de 2025, en línea con una reducción del 30,4% en la producción de vehículos.
Entre las pocas notas positivas, las industrias metálicas básicas mostraron una mejora en relación al año anterior, impulsadas por un incremento del 17,2% en la producción de acero crudo.