La industria cayó 2,3% en julio y retrocedió a niveles de fines de 2024
La industria argentina se contrajo en julio por segundo mes consecutivo y su actividad volvió a quedar por debajo de los niveles de fines de 2024. Esto ocurrió en un mes marcado por la volatilidad de las tasas de interés tras el giro brusco en la política monetaria del Gobierno.
El Índice de Producción Industrial (IPI) cayó 2,3% respecto de junio, según informó el INDEC este lunes. Con este retroceso, la serie desestacionalizada se ubicó 4,3% por debajo de diciembre pasado, registrando su segundo nivel más bajo en 12 meses, solo superado por marzo de este año.
Además, la industria sufrió su primera caída interanual en nueve meses, ya que el IPI fue 1,1% inferior al de julio de 2024. Dentro de los rubros más relevantes, el más golpeado fue el de Prendas de vestir, cuero y calzado (-10,7%), impactado por el menor consumo interno.
Los sectores más golpeados de la industria en julio 2025
También se destacaron las bajas en Alimentos y bebidas (-3%), Productos de metal (-8,5%) y Vehículos (-8,4%). En alimentos, la principal caída se explicó por los derivados de soja, pero también hubo retrocesos en la producción de vinos y pescados, afectados por la caída de exportaciones.
En el caso de la industria automotriz, se verificó una merma en las ventas a Brasil, principal socio en este rubro. En tanto, la baja en la fabricación de metales estuvo vinculada en parte a la menor demanda del sector automotor.
Perspectivas: más caídas hacia adelante
El apretón monetario, la retracción del crédito y la caída de los salarios reales ya ponen un techo a la recuperación de la industria manufacturera, uno de los sectores más golpeados por el modelo económico de Javier Milei. A esto se sumó un fuerte incremento en las tasas de interés, impulsado por el equipo económico de Luis Caputo para frenar la inestabilidad del dólar.
Ese salto en las tasas frena decisiones de consumo e inversión, afectando al crédito, motor de la reactivación a fines de 2024.
La consultora Empiria, dirigida por Hernán Lacunza, advirtió que la “desordenada salida del esquema de Lefis” duplicó el costo de los adelantos a empresas, lo que anticipa una contracción económica en el tercer trimestre.
Como ejemplo, la actividad económica de la provincia de Buenos Aires cayó 1,4% en agosto, según el índice PulsoPBA del Banco Provincia. En la misma línea, hubo bajas en la fabricación de cemento, en los patentamientos de autos y motos y en los préstamos al sector privado.