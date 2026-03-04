La industria argentina fue la segunda con mayor caída en el mundo en los últimos dos años
La industria argentina culminó el segundo año de gestión de Javier Milei en una “recesión profunda”, acumulando una caída del 7,9% promedio respecto a 2023, según el último informe de una consultora. De esta manera, la industria nacional no solo no logró acompañar el rebote de sectores extractivos como el agro o la minería, sino que se hundió en una recesión que la ubica entre los peores desempeños industriales del mundo.
Con una contracción acumulada del 7,9% en el bienio 2024-2025, Argentina se consolidó como el segundo país con mayor caída industrial de una muestra de 56 naciones relevadas por la ONUDI, siendo superada únicamente por Hungría. Este fenómeno de desindustrialización se desmarca de la tendencia regional, donde Brasil (+3,5%) y Chile (+5,2%) mostraron signos de expansión sostenida en su actividad manufacturera.
Cierre de empresas y deterioro del entramado productivo
La pérdida del tejido empresarial es uno de los datos más alarmantes por su carácter estructural y difícil reversión. En apenas 24 meses, 2.436 empresas manufactureras dejaron de realizar aportes al sistema de seguridad social, lo que representa la desaparición del 5% del total de firmas del sector.
El informe advierte que el ritmo de cierres es tan severo que el número de unidades productivas activas se encamina a perforar los mínimos históricos registrados durante la pandemia de COVID-19 en 2020. No se trataría de un proceso de depuración de empresas ineficientes, sino de un colapso productivo que afectó incluso a compañías con décadas de trayectoria, golpeadas por la caída del consumo interno, el encarecimiento de costos en dólares y la apertura comercial sin mecanismos de protección.
Fuerte impacto en el empleo industrial
El impacto en el mercado de trabajo formal fue directo y profundo. El sector industrial perdió 72.955 trabajadores registrados entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025, lo que implica una reducción del 6% de su plantilla total.
“El empleo industrial cayó en 16 de los 24 meses de la gestión actual”, destaca el documento, subrayando que la destrucción de puestos de trabajo fue la regla y no la excepción. Incluso en los meses en los que la actividad mostró leves rebotes técnicos, la contratación de personal no reaccionó, lo que evidencia que muchas empresas entraron en un modo de supervivencia donde la reducción de costos laborales se volvió la principal estrategia para evitar cierres definitivos.
Capacidad instalada en mínimos históricos
Al analizar la Utilización de la Capacidad Instalada Industrial (UCII), el diagnóstico muestra que las plantas fabriles operan en niveles alarmantemente bajos. El promedio de 2025 se ubicó en 57,9%, la cifra más baja de la última década si se excluye el año de la pandemia.
Ramas estratégicas como la metalmecánica y el sector textil registraron sus peores niveles históricos de actividad. Según el informe, tres sectores —tabaco, químicos y caucho y plástico— presentaron las tasas promedio más bajas desde 2016, incluso por debajo de los registros de 2020, cuando gran parte de la actividad productiva estuvo paralizada por las restricciones sanitarias.
La segmentación por rubros también muestra el fuerte impacto en las actividades más dependientes del mercado interno. La industria de cuero y calzado fue la más castigada, con una caída del 16,4% en la cantidad de empresas activas durante el bienio.
Le siguieron el sector de confecciones y la producción de productos metálicos, que enfrentaron la combinación de pérdida del poder adquisitivo y el aumento de las importaciones de bienes terminados.
En contraste, los únicos sectores que lograron escapar parcialmente de la tendencia negativa fueron aquellos vinculados a la exportación de commodities, como la molienda de cereales y oleaginosas, que se recuperó tras la sequía, y la industria farmacéutica, cuya demanda se mantuvo relativamente estable.
Caída de la inversión y señales de crisis productiva
El informe también analiza el inicio de 2026, destacando que las importaciones registraron su primera caída en 14 meses. Lejos de interpretarse como un dato positivo para la balanza comercial, los analistas lo consideran una señal de crisis productiva, ya que la baja se explica principalmente por la menor compra de bienes de capital y de insumos intermedios utilizados en los procesos de fabricación.
Sin inversión en maquinaria ni piezas para producir o ensamblar, la industria argentina enfrenta un límite estructural dentro del esquema macroeconómico vigente, caracterizado por un tipo de cambio que abarata los productos importados pero reduce la competitividad del aparato fabril local.
Los microdatos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) también reflejan el deterioro del empleo privado. Noviembre de 2025 cerró con una caída mensual de 17.900 puestos de trabajo, acumulando más de 80.000 empleos destruidos en el último año calendario.
En paralelo, la Administración Pública Nacional perdió más de 64.600 puestos estatales, profundizando el impacto sobre los ingresos reales de la población y el consumo interno, dos variables clave para sostener la producción industrial.
La ausencia de una política industrial activa
Finalmente, el informe advierte que la falta de una política industrial activa es el factor que mayor incertidumbre genera hacia el mediano plazo. Mientras las principales potencias globales reforzaron esquemas de subsidios, incentivos y protección de sectores estratégicos, el modelo económico vigente en Argentina prioriza la desregulación y la apertura comercial.
En este contexto, la pérdida de capital humano calificado —operarios que difícilmente regresen al sector una vez que abandonan la actividad— amenaza con profundizar el deterioro del entramado productivo. La reconstrucción del sistema fabril, señalan los analistas, requerirá años de estabilidad macroeconómica y políticas de incentivo que hoy no figuran en la hoja de ruta del Ministerio de Economía.
Los datos de la SRT correspondientes a noviembre de 2025 confirman esta tendencia: la industria manufacturera fue el sector que más empleo perdió, con una baja mensual desestacionalizada del 0,3%.
Claves del informe
— Argentina fue el segundo país con peor desempeño industrial del mundo entre 2024 y 2025, solo detrás de Hungría.
— Cerraron 2.436 empresas manufactureras, equivalente al 5% del total del sector.
— El empleo industrial perdió 72.955 puestos registrados en dos años.
— La utilización de la capacidad instalada cayó al 57,9%, el nivel más bajo en una década (sin contar la pandemia).
— Apertura comercial, tipo de cambio apreciado y falta de políticas industriales aparecen como las principales causas señaladas por el informe.