La incertidumbre laboral golpea a Unilever: la empresa empezó a ofrecer retiros voluntarios
La planta de Unilever en Gualeguaychú inició un programa de retiros voluntarios dirigido a los trabajadores de mayor antigüedad.
Algunas fuentes aseguran que en los próximos días se concretarán nuevas desvinculaciones, aunque todavía se desconoce el número exacto de empleados que decidirán acogerse a esta modalidad.
Desde el sindicato que representa a los trabajadores, se restó importancia a la situación y se afirmó que “no hay despidos”, agradeciendo el interés mediático y prefiriendo no brindar mayores comentarios.
No obstante, fuentes cercanas a la empresa confirmaron que las desvinculaciones por retiros voluntarios continuarán en aumento durante la semana entrante.
Sobre la compañía
La planta de Unilever en Gualeguaychú, ubicada en el Parque Industrial local, produce detergentes en polvo de marcas como Skip, Ala y Drive, y constituye una de las principales fuentes de empleo industrial de la ciudad.
La compañía es reconocida por haber alcanzado el objetivo de “cero residuos a relleno sanitario” y participa en programas de sostenibilidad y vinculación con PYMEs a través del Buró Productivo. En los últimos años, ha atravesado conflictos laborales y reducciones de personal, pero continúa siendo un actor clave en la economía y el entramado productivo de Gualeguaychú.
Fuente: El Entre Ríos